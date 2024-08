Recientemente una sentencia del Tribunal Supremo ha desestimado un recurso presentado por Iberdrola, obligándola a la demolición de las infraestructuras que conforman el aprovechamiento de la central hidroeléctrica de la Presa de Los Toranes (Albentosa-Teruel) con motivo de la extinción de la concesión.

En estos últimos tiempos parece ser que la convivencia de relaciones entre las empresas eléctricas y las Administraciones responsables de los aprovechamientos hidroeléctricos, industriales, sostenibilidad ambiental y energías renovables pasan por la necesidad de demoler un día sí y otro también infraestructuras que dicen ya no sirven y que incluso son contrarias al mantenimiento del hábitat. Y lo que más extraña, no es el caso de los Toranes, pero sí el de la Central Térmica de Andorra y algunas otras, la prisa casi agobiante que se dieron para llevar a cabo la demolición. ¡Qué poca sensibilidad con el mantenimiento del Patrimonio! Y además sin necesidad, ni era un problema económico, ni de mantenimiento, ni de incompatibilidad con otros usos.

En el caso de los Toranes todavía se está a tiempo. No es un caso aislado, véase la Retorna (La Rioja), Cebolla (Toledo), Queiles II (Zaragoza), es sólo el comienzo de una larga lista de «expedientes de extinción» de concesiones. El decidir sobre la demolición o no, es una decisión discrecional que debe por tanto motivarse. Dadas las consecuencias que puede tener para la seguridad del sistema eléctrico nacional, el Patrimonio histórico-técnico-cultural-social, y en plena transición energética (Pacto Verde Europeo), deben exigirse estudios técnicos rigurosos que tengan en cuenta todas las variables que intervienen para elegir la solución con la menor afección al interés general.

Bien es cierto que ha finalizado el plazo de concesión, pero ¿no puede haber otros usos?, ¿no se puede renovar la concesión o traspasarla a otra sociedad pública o privada? ¿no puede asumir la Administración la gestión y provecho de la infraestructura? En otros ámbitos concesionales así ha sido. Además, en cualquier caso, disponer de un almacenamiento de agua, por pequeño que sea, siempre cubica. En ocasiones, se ha argumentado contra la construcción de un gran embalse solicitando que el volumen de agua embalsada se divida en varios embalses más pequeños en la misma cuenca o en otras colindantes. Por tanto, ¿nada se puede hacer con la presa de los Toranes?. Acabamos de pasar dos años de intensa sequía, por lo que habría que analizar la presencia de este tipo de obras en el marco de esta situación. Por otra parte, está el planteamiento de devolver al río a su ecosistema original y «natural». ¿Es que no es «natural» ya su situación actual después de tantos años? ¿es que no se ha adaptado la fauna, flora, corrientes de agua y el propio cauce a la presencia del embalse desde 1958 (la concesión desde 1943)? ¿Y, en su caso, no se pueden adoptar medidas de continuidad fluvial que eliminen el efecto barrera? ¿qué impactos en la naturaleza tiene la puesta fuera de servicio de estas instalaciones? ¿Cuántas veces se ha alegado para denegar una actuación, por ejemplo la limpieza de cauces, que no se debe alterar el hábitat que se ha generado? ¿Qué se hará con los residuos y los depósitos en el embalse?. Además en cuanto a la naturalización del cauce, ¿por qué no demoler también Cornalvo y Proserpina o las presas medievales y renacentistas? Claro, que esas obras son monumentos.

Se redactan estudios de rentabilidad de la concesión en términos económicos, y dependiendo de los parámetros utilizados, unos concluyen la viabilidad y otros no, pero ¿no habría que tener en cuenta también el parámetro del beneficio social y sobre todo el de expectativa ante situaciones de escasez de bienes hidráulicos? ¿no aporta ventajas desde el punto de vista turístico y paisajístico? ¿no supone un punto adicional de abastecimiento para la lucha contra el fuego en una comarca tan sensible? ¿no permite determinados regadíos?

Desde el punto de vista Patrimonial el conjunto del aprovechamiento hidráulico del río Mijares, como ya se ha indicado, conforma "un paisaje cultural, naturalizado y humanizado” que hace que constituya un elemento identificador del territorio. Por otra parte la propia presa en sí, de gravedad de 17 m de altura sobre cimientos, representa un valor histórico del patrimonio hidráulico de este tipo de actuaciones, de ejemplo y testimonio para las generaciones venideras y de cómo ha sido la evolución del aprovechamiento de las aguas. Y hablando de patrimonio hidráulico, ¿saben quién proyectó la presa? Nada menos de José Torán Peláez, un turolense que fue un referente internacional en materia de presas, llegando a presidir el Comité Internacional de Grandes Presas entre 1970 y 1973. En otros países esta autoría sería motivo suficiente para mantener la obra hidráulica y presumir de ella… ¡Qué no se vuelva a cometer el error del desmantelamiento y derribo de la central de Andorra!

Probablemente se levanten cientos de voces a favor y en contra de estos argumentos, pero démosle una oportunidad, que nuevamente un grupo de expertos pueda analizar el problema poniendo todo tipo de parámetros en la balanza y si no, tal vez todavía quede la esperanza del Tribunal Constitucional… En cualquier caso, úsese el sentido común.

