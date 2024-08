Llegamos a las ocho en punto de la mañana. Mis dos nietas, recién levantadas, y su padre ya nos estaban esperando en este día de últimos de julio con unas temperaturas máximas en torno a los 40 grados. Mi hija ya se había marchado al trabajo. Ahora, cuando mi yerno también se va a sus quehaceres profesionales, a mi mujer y a mí nos toca dedicarnos a Lucía e Inés que tienen cinco y tres años respectivamente. Les damos el desayuno, las aseamos y las vestimos. En seguida me piden que juguemos, y me echo al suelo como puedo, teniendo en cuenta que estoy cerca de ser un septuagenario. Mientras que yo las entretengo, mi mujer termina de recoger algunas cosas de la casa. Luego nos echamos a la calle, cogemos el tranvía en dirección a nuestra casa en el barrio del Actur, pero hacemos una primera parada en la plaza de España, donde realizamosvarios recados y pasamos hasta la plaza del Pilar para hacer una visita a la Virgen, como tienen costumbre de hacer miles de personas, cuyo fluir de gente por la basílica no para ni siquiera en estos días estivales. Después entramos a un bar para refrescarnos un poco, lo agradecen las niñas y nosotros también. Retomamos otra vez el tranvía hacia nuestro domicilio, pero volvemos a parar en Gran Casa, un centro comercial donde se está fresquito en una mañana en la que el termómetro va subiendo los grados con desmesura. Aquí ya se despide la abuela que rápidamente se va para hacer la comida, y yo me quedo con Lucía e Inés, que ya saben muy bien el itinerario que seguimos. Nos acercamos primero a las atracciones infantiles donde montan en los cochecitos, caballitos, motos, y con frenesí van subiendo y bajando de unos a otros, sin cansarse nunca. Luego seguimos el gran pasillo central y ellas mismas salen corriendo a La Casa del Libro, hasta donde tengo que correr para alcanzarlas; llegan hasta el fondo donde está la sección de libros infantiles. Me satisface ese interés que mis nietas muestran por ver los cuentos que están extendidos en una mesa a su altura. Ahora cogen uno, luego otro, los miran y los remiran. Lucía ya va conociendo las letras, Inés aún no sabe leer, pero no importa, ellas y su imaginación discurren por las figuras que bellamente ilustran estos libros. Cuando ven algún cuento que ya tienen en casa, observo que siguen su argumento y me hacen partícipe de su gozo.

Finalmente, cuando llegamos a nuestra casa, como aún falta un rato para comer, vuelvo a jugar con ellas, tirado en el suelo o de pie cantando las canciones que les enseñan sus padres. Como mi resistencia física se viene abajo, les sugiero leer cuentos, los que guardo en mi casa para cuando vienen. Me acomodo en el sofá y ellas dos se sientan sobre mis piernas, escuchan con gran atención y van viendo con unos ojos como platos las imágenes alusivas al argumento de cada cuento. Cuando la abuela nos llama, entre todos preparamos los platos, los cubiertos y ponemos la mesa. Al comenzar a comer ya lo saben, damos palmadas en la mesa al tiempo que cantamos el rock de la bendición de los alimentos que vamos a tomar. Sonrisas, jolgorio y enseguida discurre la conversación, cuyo protagonismo es del alma infantil, en un ritual que el homo sapiens ha venido realizando y perfeccionando en nuestra civilización, donde los niños es lo más sagrado que tenemos entre nosotros. Cuando sus padres vienen a recogerlos y se marchan a su casa, nuestros rostros quedan sellados por sus besos y nuestros corazones se han agrandado un poco más, y el silencio que nos queda dibuja en nuestra mente la esperanza de volver a verlos pronto. La próxima vez, como hacemos siempre que se puede, y se lo he dicho a sus padres, tendrán que venir al pueblo, donde la vida también ofrece otra oportunidad de saborear el mundo, donde los abuelos podemos contar las historias reales de nuestra familia, donde la cultura va penetrando en el interior de nosotros para humanizarnos.

Suscríbete para seguir leyendo