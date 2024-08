Rebajas de verano: ¿Descuentos o liquidación de España?

El verano es época de vacaciones y rebajas, un tiempo en el que suelen escasear las noticias políticas interesantes, más allá de comentar dónde se va cada uno de vacaciones y, desde hace unos años, el medio de transporte que utilizan para ello, como es el caso del presidente y su conocido gusto por el Falcón.

Pero este año, algunos han decidido unir las rebajas y la política. El problema es que el artículo en venta es nuestro país, y su precio es una ganga: apoyar la candidatura a la presidencia de la Generalitat de Salvador Illa. A cambio, el PSOE, o más bien Sánchez, está dispuesto a acabar con la caja común y con ello, la igualdad entre todas las comunidades.

Y digo bien, es Pedro Sánchez, no el PSOE, porque durante esta última semana hemos visto cómo voces muy relevantes dentro del partido socialista, actuales y pasadas, se han alzado para dar la voz de alarma sobre las consecuencias que esta última cesión a los separatistas puede tener y decir «hasta aquí» al separatismo. Page, Lambán, Tudanca o Barbón, entre otros, han solicitado la convocatoria del Consejo de Presidentes para hacerle ver el peligro de romper el equilibrio de la caja común.

El problema es que el viaje de Sánchez hace mucho tiempo que ya no tiene marcha atrás. Para su investidura creó una coalición, de intereses, imposible de sostener y que tiene un único desenlace posible: cesiones, una tras otra, a los independentistas. Cesiones que hasta hace poco parecían imposibles las estamos viendo negro sobre blanco, una tras otra. Primero fue la amnistía, ahora estamos viendo cómo se da a Cataluña la llave de la caja de todos y lo siguiente, ya lo han avisado, es un referéndum.

Hace un año, si nos hubieran preguntado si era posible ver un referéndum en Cataluña, hubiéramos dicho que no. ¿Puede alguien ahora mantener esa negación? Desde luego, yo ya no y creo que cualquiera que lo hiciera lo haría con una carga sectaria muy importante, porque, con la realidad en la mano, ya no es posible sostenerlo.

Por eso es fundamental que el PSOE, ese partido que siempre se ha considerado de Estado, levante la voz, pero de verdad, no «de boquilla». No basta con hacer declaraciones a los medios, se necesitan hechos. Los diputados, aquellos en quienes los votantes en cada comunidad han depositado su confianza, deben comenzar a defender los intereses de sus electores y no los de Sánchez. Por razones como esta, el voto de cada diputado es personal. En momentos cruciales para nuestro país, cada uno debe actuar en conciencia, no bajo directrices partidistas que perjudiquen a quienes los eligieron.

Poco a poco, en estas continuas rebajas a las que Sánchez está sometiendo a España, vamos viendo cómo todo aquello que ha mantenido unidos a los españoles desde la transición va desapareciendo. La igualdad de los españoles ante la justicia cayó con la amnistía. Es difícil para muchos españoles creer en esa igualdad cuando día tras día vemos cómo aquellos que están cerca del Gobierno no necesitan responder ante la justicia.

Los impuestos, eso que siempre se nos ha explicado que sirve para favorecer la igualdad entre territorios buscando el progreso de las zonas menos favorecidas, ahora vemos cómo sirven para pagar sillones. Incluso aceptando una gestión de sus impuestos por una región concreta, ¿por qué eso no lleva aparejada la responsabilidad de su mal uso?

Recordemos que Cataluña, muy lejos del «España nos roba», es la comunidad que mayor deuda acumula con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), concretamente 71.000 millones de euros. Eso quiere decir que, debido al inadecuado uso del dinero hecho por los separatistas, han sumido a todos los catalanes en una increíble deuda, pero no se van a responsabilizar de ella. Por un lado, para su investidura, Sánchez ya les perdonó un 20% en las anteriores rebajas, 15.000 millones de euros. Pero si ahora consiguen una «financiación singular», ¿alguien cree que van a hacerse cargo de los otros 56.000 millones de euros?

Las rebajas siempre son un periodo en el que los comercios sacan más barato aquello que ya no van a poder vender, pero nunca debería ser el momento para deshacerse de lo que puede asegurar su futuro. De lo contrario, dejan de ser rebajas y pasan a ser una liquidación.

Ahora la pregunta es: ¿Han puesto a España de rebajas o estamos, sin saberlo, en época de liquidación?

Suscríbete para seguir leyendo