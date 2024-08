Comportamiento y dispositivo impropios

Los Mossos d’Esquadra dedicaron el pasado jueves 602 efectivos, tres drones y un helicóptero a una triple misión. Garantizar la seguridad pública ante la celebración de manifestaciones de distinto signo, asegurar que se desarrollase con normalidad la sesión de investidura en el Parlament y dar cumplimiento a la orden de detención emitida por un juez contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que había anunciado su presencia en Barcelona. Los dos primeros objetivos se cumplieron, algo por otro lado que resultó no ser especialmente difícil dada la escasa capacidad de convocatoria de unos y otros. En el tercero de ellos, los responsables políticos y policiales del cuerpo fracasaron sin paliativos en una intervención a la que estaban obligados como policía judicial, sea cual sea la opinión que se tenga sobre la decisión de un magistrado de considerar que la ley de amnistía no es aplicable a Puigdemont.

El conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, y la cúpula policial, con su director general, Pere Ferrer y su comisario jefe, Eduardo Sallent al frente, se vieron obligados a dar explicaciones ayer sobre su fiasco. Sallent sostuvo que los Mossos no hicieron «el ridículo». Pero con sus explicaciones no consiguió en absoluto disolver esta sensación de falta de dirección política y de profesionalidad, que no deberían ser proyectada sobre el conjunto del cuerpo pero sí sobre los responsables del operativo.

Sallent reconoció que la cúpula policial erró al no valorar entre las distintas posibilidades (una entrega voluntaria o una detención más o menos accidentada) la de que Puigdemont apareciese fugazmente para fugarse al acto. Y argumentó que no esperaban que el expresidente actuase «sin hacer lo que dijo que iba a hacer» y «huir». Una confesión difícil de entender visto lo sucedido desde el 1 de octubre de 2017.

A la valoración inadecuada de los riesgos y la comprensible voluntad de evitar un escándalo con escenas que recordasen a las de aquellos días se unen, no obstante, otras muestras de inoperancia, como que Puigdemont llevase dos días desapercibido en la ciudad, o que solo un agente detectase el engaño, como desvela el atestado policial, y tuviese que correr tras el coche en el que se evadió al expresident durante cerca de un kilómetro hasta que lo perdió de vista. Reconocer como hizo Sallent que «había una zona vallada y en la que solo se permitía pasar a personas acreditadas» es una confesión de impotencia imperdonable para un cuerpo policial.

El conseller de Interior Joan Ignasi Elena lamentó el «comportamiento impropio» de un expresidente de la Generalitat al que no le importó lanzar una sombra de descrédito contra la policía de su país. Impropio pero no insólito en un líder político que vulneró el propio Estatut en 2017 y ha seguido poniendo en cuestión las instituciones de autogobierno manteniendo la ficción de una presidencia legítima frente a sus sucesores democráticamente elegidos.

Al nuevo Govern, además de depurar las responsabilidades disciplinarias en las que, al margen de su consideración judicial, incurrieron los agentes que incumplieron su deber, le corresponde poner orden en la policía autonómica. Y hacerlo sin hipotecas con ninguno de los sectores que se han enfrentado entre sí o con los sucesivos responsables políticos de la policía de Cataluña.

Suscríbete para seguir leyendo