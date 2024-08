El actor Nicolas Cage sigue en racha, y tras la excelente Dream Scenario, que todavía reverbera en mi mente y en mis sueños, regresa a nuestras pantallas en una nueva pesadilla de película: Longlegs, escrita y dirigida por Osgood Perkins (el hijo de Anthony Perkins, el gran Norman Bates). Es la cuarta película de Oz Perkins, todas de mal rollo y terror (La enviada del mal, su ópera prima, ya sentaba las bases de un estilo sobrio y depurado), pero esta Piernas largas es la más redonda hasta el momento. Tuve suerte de verla hace unos días en el preestreno (es fácil acostumbrarse a los preestrenos: encontrarse con el cine lleno de gente siempre se agradece en estos tiempos) y el silencio reverente del público ante la nueva sensación del cine de terror fue impresionante. Es un film sombrío y desasosegante, muy elegante, con una planificación y una fotografía magistrales. Y lo mejor de todo, para los productores al menos: ha costado cuatro perras y ha recaudado ya un montón de millones. Un éxito de crítica y de público, como se suele decir. El cine de terror es rentable cuando está bien hecho; resulta barato y cuenta con muchos seguidores. De la trama no voy a decir nada, que cuanto menos se sepa mejor; si no se tienen las expectativas demasiado elevadas, resulta sorprendente y cautivante. Y los fans de Nicolas Cage no se la pueden perder. En realidad, aunque su presencia sobrevuela toda la cinta, Cage solamente aparece unos veinte minutos, pero se come la película por completo. Su voz y sus gestos son de otra galaxia (vedla en versión original, por favor). Está fantástico y da realmente miedo; merecería una nominación al Oscar como actor secundario (si no lo nominan, me borro de la Academia). Estos días que me encuentro embriagado del espíritu olímpico le daría la medalla de oro de la actuación del verano sin dudar.

Suscríbete para seguir leyendo