Cataluña y Aragón, por un futuro sin distracciones

¿Quién dijo que en agosto no pasa casi nada? Lo ocurrido esta semana en torno a la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña debería ser recordado por mucho tiempo. Quizá sí sea el epitafio del procés independentista en una comunidad hermana de Aragón y la entrada en una nueva era de relaciones entre dos comunidades que tienen más relación de la que llevan años aparentando. Da igual que el prófugo Puigdemont haya querido erigirse en protagonista o que su tocata y fuga de este jueves haya servido para eclipsar cualquier atisbo de optimismo a ambos lados de la Franja. Al final, era de esperar que los tres partidos llamados a no pintar nada en ese acto de cordura dentro del Parlament, como Junts, PP y Vox, quisieran poner el foco en lo que ocurría en el exterior.

Y en Aragón, por más que se haya hecho más caso al numerito del fracasado expresidente (que no deja de acumular cadáveres políticos a su alrededor), lo que realmente le debería importar es la llamada financiación diferenciada. Pero no solo la que se ha pactado con ERC para sacar del hoyo a Cataluña, también la que ya existía antes con esta y otras comunidades que no están en manos del independentismo en España. De hecho, como no hay mal que por bien no venga, igual este alarmante pacto sirve para que se sienten de una vez el ministerio y el resto de territorios para hablar de la financiación del futuro. Un reparto más justo, más lógico, más equitativo y, sobre todo, más solidario con quienes tienen más dificultades para cubrir los gastos más esenciales. Ahí quiero ver yo a Feijóo impartir doctrina, a ver si defiende lo mismo en esa mesa que cuando era presidente de Galicia. O si sus barones tienen la mano tendida a las necesidades de comunidades como las de Aragón.

Porque en esto de la financiación hay más amenazas que lo que supuestamente pueda conseguir Illa. Mucho doble discurso y poco sentido de Estado y de la responsabilidad con las comunidades que más padecen. Cupo catalán o no mediante, lo que Aragón ha dejado de ingresar en todos estos años sin reformar el sistema actual es mucho más alarmante que lo que está por venir, eso seguro. Y ahí no hay distracciones como la de un prófugo de la Justicia que, sinceramente, cuanto más lejos esté de las instituciones, mejor para todos.

