La presa de Los Toranes: aclarando las cosas

Los ríos españoles hace mucho tiempo que dejaron de serlo, troceados, desecados, desprovistos de la vegetación y espacios de ribera y con el territorio fluvial ocupado por miles de construcciones obsoletas. Se estiman 170.000 obstáculos en nuestros ríos, una auténtica «trombosis fluvial». La presa de Los Toranes, en Teruel, es uno de ellos.

Recientemente, la junta rectora aragonesa del Colegio de Ingenieros de Caminos ha abogado por su mantenimiento con argumentos muy débiles y desmadejados. Se desprende de su artículo un llamamiento por su conservación, ya que a su juicio la Administración hidráulica no la ha tenido en cuenta. Sin embargo, durante la tramitación de la extinción concesional, otorgada en 1929, por haber agotado su plazo, seguida de sus recursos hasta llegar a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, se ha puesto de manifiesto que ni la propia empresa desea mantenerla y que conservarla daña el interés público. Sobresale el que el Inaga informara favorablemente de la extinción; que para mantenerla la adecuación a la normativa costaría 1,7 millones de euros, así como gastos de anuales de 225.000 euros; y que informaron favorablemente el Consejo de Estado, el máximo órgano jurídico asesor, y la Abogacía del Estado. De hecho, la cuestión legal que ha resuelto el Tribunal Supremo es que, corroborando que mantener la concesión es contrario al interés público, la extinción concesional conlleva que el concesionario asuma los costes de eliminación. Esta doctrina la ha ratificado en tres ocasiones en apenas un mes. ¿Quién se hará cargo de esta ruina?

A pesar de estos hechos, este colegio oficial entiende que la presa afecta al sistema eléctrico, cuando tiene una potencia de 12 megawatios apenas aprovechada por Iberdrola, en un marco de 120.729 MW instalados en el sistema peninsular (es decir, Los Toranes son un minúsculo 0,00993 %), sin que el uso de la potencia máxima instantánea peninsular haya superado en los dos últimos años los 40.000 MW (datos de Red Eléctrica de España), por lo que contamos con el triple de potencia instalada, un margen más que notable. Aduce que sirve para apagar incendios, cuando hay cientos de ejemplos de balsas muy eficientes y baratas y se cuenta con el cercano pantano de Arenoso. Y obvia que mantener una gran presa para una exigua concesión de riego de 9,3 litros por segundo es un sinsentido que no merece mayor comentario, olvidando que las aguas subterráneas son más seguras, baratas y eficientes, dejando aparte el hecho de que hubo una derivación clandestina para riego durante años. Olvida también que la integridad, defensa y recuperación del dominio público hidráulico son pilares básicos de nuestro Derecho de Aguas.

Por otra parte, desconoce que el expediente autonómico de protección cultural, incoado exclusivamente para apartar a la Administración hidráulica, fue archivado en tiempo récord por vulnerar la ley de modo escandaloso; que no se probaron los valores culturales que se adujeron y que existe jurisprudencia que ha impuesto responsabilidad penal por actuaciones semejantes. Ignora también que el tramo de río se encuentra en riesgo de no cumplir con las exigencias de calidad europeas, riesgo provocado por esta presa; que el río no se «ha adaptado» a esta barrera sino que, como nos enseñan la hidrología y biología más elementales, el daño lleva décadas causándose.

Incluye también una pirueta retórica cuando cita unas presas romanas, equiparándolas a Los Toranes en un interés que brilla por su ausencia, o cuando la compara con la central térmica de Andorra: la imaginación es libre y hasta ensoñadora, pero no es prenda de seriedad y rigor. Se trata pues de un claro ejemplo de la primera clásica estratagema para aparentar tener razón: la ampliación a otras causas, cuando nada tienen que ver los ejemplos comparados. Por cierto, todos los días se eliminan naves industriales y viviendas y a nadie se le ocurre plantear cuestiones similares y no por ello los Colegios de Arquitectos se manifiestan enojados. También se olvidan de que son precisamente ingenieros de caminos los que han de supervisar la eliminación de la presa, por lo que no entendemos que se les prive de esta oportunidad de trabajo, y que existe un reglamento técnico de presas que detalla la puesta fuera de servicio de estas estructuras que devienen obsoletas. En cuanto a los escombros, le recordamos al Colegio de Ingenieros que lleva años vigente una exigente normativa de residuos de construcción y demolición, con empresas altamente especializadas.

Por tanto, no hay razón económica, ni social, ni ambiental ni técnica para evitar la recuperación de nuestro territorio. Ni jurídica tampoco, lo más importante, ya que recordamos que vivimos en un Estado de Derecho. Desoír al Tribunal Supremo no admite excusa alguna, salvo que queramos evocar los estudios de Joaquín Costa sobre el caciquismo, cuando presuntos intereses locales o particulares se anteponían al imperio de la ley. Y hay que cumplir el Reglamento de la UE 2024/1991 de restauración de la naturaleza, publicado hace unos días.

Un río vivo, que fluya, es un reclamo turístico, económico y ambiental, convirtiéndolo en una oportunidad única para la comarca, la cual puede distinguirse por recuperar su territorio, por reducir aquella trombosis fluvial que ha acabado con tantos valles, logrando que el río con la energía natural que contiene sea definitivamente el eje vertebrador de una mayor calidad de vida de sus ribereños.