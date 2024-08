Dicen que el cisne, cuando ve próximo el final de su vida emite un último canto. Por eso se utiliza esta expresión para referirse a quien a punto de morir o de jubilarse, se hace notar emitiendo su último canto, su último mitin, montando su postrer espectáculo, su última salida de tono. En España estamos acostumbrados a este tipo de expresiones de los que en algún momento han tenido mucho poder y ya no lo tienen, de los que ya no son más que pasado y ya no les queda más que recuerdos, viejas fotografías de otros momentos que ya no volverán y si acaso, restos todavía agradecidos de las redes clientelares sobre las que llegaron al poder. Por lo visto hay una necesidad psicológica en los expresidentes que se resisten a salir de los focos, a renunciar a sus prebendas, y tratan de agarrarse al micrófono para expresar que sin ellos no somos nada, que el país se hunde y que sus sucesores lo van a hacer mucho peor que ellos. Se proclaman además, porque se autoconvencen de que lo son, como grandes hombres de Estado, intelectuales imprescindibles, guardianes de las esencias patrias, anunciadores de mil desgracias que nos sucederán por no hacer caso a sus ocurrencias. En lugar de mostrarse agradecidos y leales a las siglas de las que vivieron toda su vida (sin ti no soy nada), se dedican a tutelar a sus sucesores que cuentan con la misma legitimidad o más que la que tuvieron ellos y a poner palos en las ruedas aun a costa de perjudicar electoralmente a las siglas de las que todavía se alimentan, para confirmar si llega el desastre, que ellos tenían razón. Lo de Puigdemont más que un canto es una ópera completa o más bien una temporada de ópera completa, sólo que mal interpretada, mal cantada y con unas letras y músicas infames. El último acto se titulaba Ja sóc aquí. Ja no sóc aquí. Y no se sabe si habrá epílogo o algunos bises solicitados por su cada vez más menguada hinchada. Más de uno alterna el canto del cisne con hacer el ganso.

