El elevado coste de volar del nido

El acceso a la vivienda es, desde hace tiempo, uno de los problemas más dramáticos a los que se enfrenta la Administración. Las políticas públicas para favorecer la emancipación juvenil ha sido durante años la gran asignatura pendiente y con el paso de los años sus efectos son más devastadores. La compra de un piso era, en generaciones anteriores, casi la prioridad para muchos ciudadanos cuando accedían al mercado laboral y conseguían la deseada estabilidad. Invertir en la compra y asegurarse un activo patrimonial que diera garantías a futuro olvidándose muchas veces de que ese inmueble estaba realmente en manos del banco que ofrecía hipotecas a un alto coste para la economía familiar. La situación de muchos jóvenes ahora es otra, es toparse con la cruda realidad de la imposibilidad de afrontar siquiera el pago de una entrada o de no cumplir todas las exigencias por parte de las entidades bancarias para poder formalizar el préstamo hipotecario. Son condicionantes que demuestran que hoy en día volar del nido familiar no está al alcance de cualquiera, incluso con ese mismo puesto de trabajo estable y un contrato indefinido que antaño abría las puertas del sector inmobiliario de par en par a casi todos.

Los datos publicados en el Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud dan buena cuenta de ese muro infranqueable que supone para los más jóvenes el acceso a la vivienda. Apuntan a que para vivir de alquiler tienen que destinar de media dos de cada tres euros de sus ingresos ordinarios o que para pagar la entrada para un piso necesitarían dedicar el salario de más de tres años de trabajo. Luego están las cuotas de la hipoteca, los impuestos, los seguros... Por no hablar de la alimentación y la inflación –ahora más moderada, por fin–, los gastos esenciales del día a día en ese piso como la luz, el agua y la retahíla de facturas que hay que pagar... Así, si sus abuelos y bisabuelos a su misma edad probablemente ya estaban pensando en ahorrar un dinerillo para comprar una segunda residencia, para ellos es una utopía eso de tener un colchón. Se vive prácticamente al día, tanto de alquiler como con la compra, y la emancipación en muchos casos es como un salto hacia el abismo de complicada gestión emocional. Y encima hay quien les llama la generación de cristal porque han crecido con todo a su alcance.

Además, los expertos alertan de que lo que se está viviendo en la actualidad podría asemejarse a una especie de burbuja inmobiliaria entre particulares. No tanto con los promotores y constructores que en su día se hicieron de oro con la especulación, y que ya lo pagaron muy caro con la crisis económica que se desató con el estallido de esa burbuja en 2007. Con la actual, se multiplican las trabas y los impedimentos para la emancipación, ya que si cualquier persona con un piso que no utiliza se da cuenta de que le da más rendimiento alquilarlo en temporada alta por unos pocos meses que mantenerlo habitado durante todo el año, puede ser la tumba para los municipios más despoblados. Los jóvenes que hoy viven en esos pueblos mañana quizá no tengan casa que comprar o alquilar para quedarse en ellos, se vean abocados a marcharse. Y lo mismo podría decirse de los barrios tradicionales de Zaragoza, donde la oferta, poca, y la demanda, mucha, tensionan tanto los precios que deriva en la marcha a otros barrios o al área metropolitana en busca de un proyecto viable de vida.

La Administración autonómica ha empezado a sentar las bases de una estrategia que aboga por incentivar la VPO, tanto la construcción como la compra, y también el alquiler, pero el tiempo dirá si es efectiva o a quiénes llega realmente. Desde luego no puede permitirse más espera en este tema, a los jóvenes también se les acaba el tiempo.

