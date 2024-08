Razones para dejar de apoyar a mi partido, el PSOE

Un comentarista de nuestros medios pregunta, aunque en boca de otro, si hay realmente alguna cuestión por la que un militante o votante socialista dejaría de apoyar a su partido. Como militante de a pie del partido socialista lanzo aquí una pequeña contestación a la pregunta. Podría añadir mucho más y seguro que otros militantes que me lean añadirían, con mejor acierto que mis palabras, otras mil razones para no apoyar al partido.

Señoras y señores, los militantes socialistas somos mucho más exigentes que los de otros partidos.

Razones por las que yo dejaría de apoyar a mi partido estando en el gobierno:

1. Los trabajadores y desfavorecidos no mejoran la calidad de vida, no hay subidas del salario mínimo significativas, no hay rentas mínimas ni ayudas en casos de necesidad extrema. Se favorece más la limosna que el reparto de la riqueza.

2.Las madres tienen más derechos y permisos que los padres para cuidar de sus hijos. No se incentiva que los padres se ocupen cada vez más de los hijos.

3.No se interviene en temas de vivienda cuando en muchas ciudades son muchos los que no pueden acceder a una digna.

4.Se disminuyen los impuestos o no se incrementan a los que tienen ganancias claramente desmesuradas.

5.Se deja o se aumenta el peso de la iniciativa privada en temas como la educación, la sanidad o la energía, permitiendo que se haga negocio con ello.

6.Se defiende la libertad de elección de centro educativo o de centro médico dejando en desventaja a los que no saben o no pueden elegir.

7.No se tiene en cuenta sentimientos de lengua o de identidad que afectan a millones de personas, creando conflictos y aumentando el sentimiento independentista.

8.Ante resoluciones judiciales que no se entienden y dañan los sentimientos de millones de personas solo se hace prohibir el color amarillo creando aún más conflicto en esa población.

9.Se amnistían delitos fiscales para favorecer a unos poquísimos y desfavorecer a todos los que podría haber llegado el dinero de esos impuestos.

10.Se vacían los fondos de las pensiones públicas y se favorecen los seguros privados.

11.No se incentiva ni se cree en el valor de la historia descrita por los profesionales para consolidar nuestros valores democráticos. No se intenta sacar a la luz lo que la larguísima dictadura se empeñó en ocultar.

12.Se privatizan empresas públicas como las eléctricas y van a parar a empresas relacionadas con miembros del gobierno.

13.No se asume la realidad de la inmigración y no se valora la gran tarea de cuidados y de trabajos duros que hacen los inmigrantes. No se buscan soluciones para facilitar la integración.

14.No se hace nada para avanzar en la definición de las competencias de las comunidades autónomas respecto de la financiación. Se actúa con desigualdad por la necesidad de que las 17 comunidades son desiguales y a la vez se dice que todas tienen que ser iguales.

15.Se usa a la policía para espiar a los enemigos políticos.

Razones por las que yo dejaría de apoyar a mi partido estando en la oposición:

1.No hacer propuestas concretas y pedir elecciones continuamente.

2.No apoyar decisiones del gobierno en situaciones de especial dificultad.

3.Alertar de problemas gravísimos que en realidad no lo son tanto o no lo son nada.

4.Poner en duda nuestras instituciones democráticas.

5.No colaborar en la renovación de poder judicial y no dejar hacer ninguna crítica a ese poder.

6.Negar el poder legítimo de las Cortes cuando se proponen nombramientos que nos desfavorecen.

7.Decir cosas que no son verdad continuamente y decir que se miente cuando se ha dicho que se hará algo que luego no se hace por las razones que sea.

8.Tratar de usar el transfuguismo para estar en el poder o para mantenerse en él.

9. Usar medios de comunicación para desprestigiar y llevar a los tribunales a enemigos políticos.

10.No apoyar en Europa iniciativas encaminadas a la igualdad y la defensa de los valores democráticos y de libertad que tantos años ha costado conquistar.

11.Usar el nombre de «golpe de estado» en vano.

En cualquier caso, dejaría de apoyar a mi partido si fuera condenado por los tribunales por financiación ilegal y además se hubieran borrado las pruebas. En tal caso exigiría una refundación completa con una condena explícita a los dirigentes que permitieron los delitos.

Quizás conviene recordar que los militantes de a pie del partido socialista fuimos capaces de poner a un líder en contra de prácticamente todo el aparato, precisamente porque creemos que era el más capaz de defender nuestros valores socialistas.

Quizás conviene recordar que ese líder hizo una consulta a todos los militantes antes de iniciar el gobierno de coalición con sus pactos y que en esa consulta ya se nombraba el tema de la amnistía. La propuesta fue ampliamente respaldada también en Aragón.

Se ha pasado de criticar e insultar al gobierno, a criticar e insultar a los que lo apoyamos y lo hemos votado, esto es poner en duda la democracia. Un poquito de respeto por favor.

