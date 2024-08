Otro barco con rumbo a la élite

El Real Zaragoza inicia hoy una nueva andadura en la Liga Hypermotion, la Segunda división española, con el mismo objetivo de las últimas doce temporadas. La ciudad merece, por historia, palmarés y afición, estar entre los equipos de fútbol más grandes del país, la élite de la que nunca debió salir. Y toca salir a navegar desde Cádiz, puerto de salida de este nuevo sueño del ascenso en una ciudad que se marca el mismo objetivo que los de Víctor Fernández. Para ambos se trata de poner rumbo a la Primera durante 42 jornadas en las que buscar el viento de popa que alimente la ilusión, en una grada que le lleve en volandas, y no tener que toparse con otra realidad, cruda y difícil de digerir, en la que todas las esperanzas se desploman con el paso de las semanas como un castillo de naipes y ha acabado incluso teniendo que mirar al abismo del descenso más que a los puestos de cabeza. El equipo, además, comienza la temporada con el mismo entrenador de la última temporada en la que tuvo realmente a su alcance posibilidades reales de ascender, aquella 2019-2020 que se esfumó en las semifinales del playoff de ascenso.

Esta temporada es especial por muchos motivos y diferente en aspectos que no tienen nada que ver con lo deportivo pero que otros años no han ayudado a cumplir el objetivo. Sería muy atrevido decir que no se ha conseguido el sueño del ascenso por culpa de los líos políticos en torno a la construcción de la nueva Romareda, pero esta ya está en marcha en el inicio de esta nueva temporada. Y quizá sería más realista achacar una parte de esa responsabilidad, mucha o poca, que sea lo que la afición juzgue y decida, a los problemas económicos que ha padecido la sociedad anónima en los primeros años en Segunda. También es la campaña en la que estrena director general, Fernando López, tras la marcha de Raúl Sanllehí, en ese fichaje en los despachos que también tiene que demostrar fuera del terreno de juego. Porque el Zaragoza será el club que más años seguidos lleve en Segunda pero también es el límite salarial más alto que ha tenido en esta larga travesía por la Segunda y el más ambicioso económicamente. Y ya son tres años de los dueños del club al mando, la paciencia en esto del fútbol no suele ser infinita.

Pero esta campaña 2024-2025 puede que sea la primera en la que no habrá tantos factores externos y en la que toca centrarse única y exclusivamente en lo que pase dentro del terreno de juego. Con las obras del nuevo estadio ya encarriladas, ha comenzado la demolición y este año se licitará la construcción del nuevo y del estadio modular en el Actur al que habrá que emigrar en la 2025-2026, así que asunto resuelto. Ni siquiera con la reducción del número de asientos provocada por la eliminación de la grada Gol Sur la entidad ha salido mal parada. Con una gran mayoría de esos abonados ya reubicados, comienza la temporada sin crisis con la grada.

En lo que respecta a la economía del club, para un Real Zaragoza que llegó a estar en concurso de acreedores y con una deuda millonaria que pesaba como una losa para confeccionar equipos con aspiraciones de ascenso, ahora está afrontando una renovación casi integral de la plantilla del año pasado (lo que demuestra el reconocimiento de que se hizo mal entonces) con nueve fichajes ya presentados pero que se espera que sean entre 15 y 18 al final del mercado. Y a la vez, casi es más significativo, tiene el músculo suficiente para decirle a todo un Primera que no necesita malvender a una joya como Adrián Liso y que la cláusula de rescisión es de 15 millones. Ya se verá cómo termina ese culebrón, pero desde luego es una demostración de solidez económica que otras temporadas no ha podido tener. Por eso el objetivo debe ser coger ese barco hacia la élite que parte hoy de Cádiz y que solo se hable de fútbol en La Romareda.

