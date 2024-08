Ratas longevas

Hace unos años era frecuente que en verano surgiesen falsas noticias ante la ausencia de verdaderas. El avistamiento del monstruo del lago Ness era una de las más socorridas. Dispuestos a entrar en agosto nos hemos encontrado con una información, que yo doy por verídica, que me ha hecho recordar lo que acabo de escribir ya que parece algo surgido de las fantasías futuristas.

Un científico español, Jesús Gil, bioquímico, trabajando en un centro de investigación londinense, el Laboratorio de Ciencias Médicas, ha hecho un descubrimiento sorprendente: unas ratas tratadas con inyecciones mensuales de un anticuerpo (proteína X203 que tenemos en la sangre y que nos defiende de invasiones no deseadas de virus y bacterias) han experimentado una mejoría en su salud y en sus expectativas de vida que abren unas posibilidades hasta ahora desconocidas en los humanos. Se dice que, haciendo una simple regla de tres, podríamos vivir unos 104 años en condiciones muy saludables.

Otros artículos de Javier Fernández López EL ARTÍCULO DEL DÍA Ilustres inmigrantes EL ARTÍCULO DEL DÍA Leer y rezar EL ARTÍCULO DEL DÍA ¿Quién lee esto?

A mí este descubrimiento, y las hipótesis que se están haciendo sobre su aplicación en personas, me han llevado a hacerme algunas preguntas, aunque antes debo confesar que me ha venido a la memoria la novela Las intermitencias de la muerte de José Saramago, donde nos cuenta que de repente dejan de morirse las personas y los problemas que ello plantea, comenzando por las religiosas puestas de relieve por el cardenal primado: si nosotros predicamos sobre la vida eterna y esta resulta que está aquí, ¿qué hacemos?

La primera pregunta que me surge es esta: ¿Quién se beneficiará de este invento? Y la respuesta que creo acertada es que serán los de siempre, los ricos, o, por ser más exacto, los muy ricos. Con la patente de este descubrimiento se harán las multinacionales farmacéuticas y la pondrán a disposición de unos pocos, a precio de oro. Si muchas de estas fortunas, que manejan el mundo, pasan de padres a hijos, ¿qué ocurrirá ahora? Es de suponer que los dueños del dinero seguirán manejando los hilos hasta una edad más avanzada, suponiendo un grave trastorno para los sucesores que deberán permanecer expectantes algo más. Esto, que a algún lector le puede parecer un asunto menor, supondrá un desequilibrio notable en las relaciones de poder industriales y será fuente de conflictos de difícil solución.

¿Y en la política? Si un expresidente, en nuestros días, a los cincuenta años ya se dedica a incordiar a sus sucesores, ¿dejará el poder tan pronto? ¿Nos instalaremos en la gerontocracia? La educación se verá afectada, sin duda, con un alargamiento del periodo formativo y una más tardía incorporación al mercado de trabajo ya que la jubilación ya no será a una edad tan temprana como los 65 años pudiendo alargarse hasta los 80.

Todo son especulaciones, claro, pero podemos reflexionar sobre muchos aspectos de nuestra vida presente imaginando que los actuales 83 serán 104 si estas investigaciones se concretan y podemos aspirar a utilizar ese tratamiento. El trabajo, cada día más escaso, ¿en manos de quién estará? Ya nos están diciendo que la IA (Inteligencia Artificial) hará que un 40 o un 50% de los empleos actuales desaparezcan y, siguiendo con hipótesis, un prejubilado de 52 años podría permanecer vivo, sin trabajar, otros 52 años.

Cumplo los 70 en unos meses. Si nos situamos en la estadística me pueden quedar unos 13 años de vida. ¿Es mucho? ¿Me parece bien? Actualmente me encuentro estupendamente, física y mentalmente. Ando mucho, voy a nadar de vez en cuando, me hago revisiones de salud cuando me lo dicen, pienso, leo, escribo. Mientras esté así, adelante, pero si me planteo ponerme un tratamiento de inyecciones de la proteína X203 para alargar mi vida, mi respuesta es negativa, con rotundidad. Toda investigación que vaya dirigida a la cura de enfermedades me parece bien, siempre que se respeten unos principios éticos que para mí son irrenunciables.

Los adelantos científicos son imparables, pero no siempre deseables. Que la IA traerá adelantos magníficos es indudable, pero sus efectos nocivos se están dejando entrever ya. Que la investigación del doctor Jesús Gil traerá bienestar a algunas personas parece que podría ser, pero yo preferiría que se dirigiese a mejorar la salud de millones de niños que malviven en este mundo. Y me agradaría que parte de la ingente financiación que surte a esos laboratorios londinenses se dirigiera a otros lugares, como, por ejemplo, al doctor Carlos Martín, que desde Zaragoza está muy cerca de tener disponible una vacuna contra la tuberculosis, que sigue matando en el mundo a millones de niños pobres y desnutridos.

Suscríbete para seguir leyendo