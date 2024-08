Estos días de agosto voy de Feria en Feria, al igual que muchos escritores y cuentistas. El fin de semana pasado estuve en la Feria del Libro de Canfranc, que se celebra en un entorno idílico, con la mítica estación coronando unas vistas espectaculares. Los organizadores nos tratan a los autores de maravilla e intento ir todos los años que puedo; merece mucho la pena. Hoy sábado 17 de agosto acudo a la Feria del Libro y del Cómic de Villanúa, otra estupenda feria que mima a todos los participantes y donde se crea un ambiente sensacional. Se celebra siempre el tercer sábado de agosto y llevo acudiendo, si no me equivoco, en todas las ediciones. Y mañana domingo acudiré a la Feria del Libro de Jaca, otra maravilla de feria a la que asisto desde hace una barbaridad de años, tanto como animador como escritor. Este año ya suma la edición número veinticinco. Por cierto, el otro día el escritor Pedro Juanín me pidió que le mandara fotos de las Ferias del Libro de Canfranc y de Jaca, para unas exposiciones conmemorativas que estaba preparando, así que me metí en mi blog (que entre otras cosas es un archivo fotográfico vasto y muy personal) para mandarle los enlaces de las entradas en las que aparecían fotos de dichas ferias a lo largo de los años. Y fue como un viaje al pasado, un recordatorio de gratos momentos. Sonreí con una fotografía del año 2017 que me gusta mucho: se ve en primer plano al escritor Marcos Callau junto al gran Joaquín Carbonell, los dos encanados de risa, retratados en plena carcajada, y entre los dos se distingue al fondo al actor Jake Gyllenhaal, que se encontraba comiendo a un par de metros de nosotros (andaba por Jaca al estar rodando el western Los hermanos Sisters) y así quedó retratado sin darle nosotros mal. Qué risas en esa comida y qué bien lo pasamos aquel día. Las ferias propician momentos únicos e irrepetibles. ¡Vivan las ferias!

