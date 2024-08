Más frentes y las mismas trincheras

Hay que coger todo el oxígeno que se pueda este verano, aprovechar ahora que muchos de los fabricantes de trincheras, políticas y no políticas, se han ido de vacaciones, porque hasta ellos descansan de vez en cuando, para coger fuerzas y prepararse para la vuelta a la actividad de todos en un mes de septiembre que guarda muchos asuntos pendientes en diferentes frentes. Aunque da la sensación de que va a tardar un poco más este año ese regreso a la normalidad, quizá por aquello de que el 2023 fue muy duro con tanta contienda electoral, agenda de verano cargada entre urnas y formación de nuevos gobiernos, y una retahíla de sobresaltos que este verano, salvo contadas excepciones, no se dan. Solo el rebufo de los comicios en Cataluña, la polémica financiación diferenciada y la reaparición y fuga de Puigdemont ha salpicado el plácido descanso de agrias polémicas. Pero no nos olvidemos que cualquier excusa es buena para el linchamiento público. Y si no que se lo digan a Vega Gimeno solo por decir que el fútbol lo devora todo cuando la llama olímpica se apaga. Estamos en un momento social en el que cualquier opinión personal es susceptible de recibir un aluvión de insultos, es lamentable que se pueda normalizar algo así, o en el que cualquier información no contrastada sirve para alimentar el odio de quienes son capaces de odiar sin necesidad de pruebas. De hecho, entre los comentarios a esas noticias falsas se suelen colar algunos que aclaran la mentira, pero como tampoco cunde el ejemplo de detenerse a leerlo todo... Ya saben, las trincheras no se llenan solas y quienes las fabrican ya saben cómo hacerlo.

Pero volviendo a lo que nos ocupa, se prepara un otoño calentito con todas las incógnitas por resolver, empezando por esa vuelta al cole que tiene a todos los colectivos, sindicatos y familias, encendidos contra la Administración. La consejera ha cambiado, pero a la nueva responsable le esperan a la vuelta de la esquina. También habrá que ver el nuevo rumbo que decide tomar Vox con el PP en las Cortes, con los presupuestos de 2025 y todos los asuntos a los que sacar punta, o no, ahora que han decidido regresar a la oposición solo por que Aragón decidiera aceptar la llegada de 20 menores migrantes llegados a Canarias. También el camino que empieza a recorrer el PP de Jorge Azcón en solitario después de la tormenta de julio, aunque empezar curso político visitando al Papa es hasta simbólico. Habrá que rezar también para que se resuelva satisfactoriamente el Perte y Stellantis pueda sellar la futura gigafactoría de baterías para Aragón, que sería un susto de los grandes. Son solo algunos frentes abiertos, rodeados de trincheras desde las que, como siempre, se dispara en todas direcciones.

Suscríbete para seguir leyendo