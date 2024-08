Los emoticonos, usurpadores de las palabras

Ya hace bastantes años que utilizamos los emoticonos para comunicarnos en las redes sociales. Parece ser que existen cerca de 4.000, si nos referimos a todo ese universo de gestos, caritas, animales, objetos y un sinfín de representaciones. Recuerdo que al principio me costaba utilizarlos porque no sabía con seguridad el significado exacto de cada uno de ellos, y me daba vergüenza enviar algunos porque me parecía que no expresaban mis deseos verdaderos y esto me producía un cierto pudor. Poco a poco fui entrando en esta dinámica y he de confesar que los utilizo con alguna frecuencia. Sin embargo, a veces, siento la contrariedad de enviar mensajes con iconos que no representan realmente lo que deseo, y otras veces recibo mensajes llenos de emoticonos, ausentes de palabras, caretos con multitud de variables simbólicas e iconográficas que me cuesta identificar. Puede ser comprensible que la comunicación a través de las redes sociales tenga como particularidad facilitar la economía de las palabras y de las ideas, y por ello se utilizan estas imágenes. Ahora bien, creo que poco a poco, sin darnos cuenta, los emoticonos se van apropiando de las palabras, las echan al cubo de la basura y reinan campantes en la comunicación.

Muchos de estos iconos tienen la finalidad de representar el mundo de las emociones, y se suelen utilizar para transmitir los afectos y los sentimientos que se albergan en el corazón. Pretenden hacernos sentir con sus farragosos grafismos lo que una palabra, una frase o una expresión bella nos dice cuando escuchándola o leyéndola se nos abre la imaginación, se nos caen las lágrimas, nos produce una carcajada, una moderada sonrisa, un sentimiento de compasión, una irritación, un deseo de odiar o de amar.

El uso excesivo que se hace de los emoticonos me lleva a pensar que estos usurpan muchas palabras bellas, las despojan de nuestro vocabulario, las confinan al ostracismo, en definitiva, contribuyen al empobrecimiento del lenguaje y de la buena comunicación. Sería bueno –no sé si se ha hecho– investigar las causas y los efectos de los emoticonos en la relación comunicativa, analizar los aspectos positivos y negativos que conlleva esta práctica tan extendida, comprobar si se disminuye el vocabulario y el significado de las palabras, si se favorece o perjudica la inteligencia emocional. Tal vez detrás del uso excesivo de estos emoticonos se esconden algunas carencias que solemos tener en nuestra sociedad. En este tiempo de la postmodernidad, los emoticonos son la evidencia de que vivimos anclados en el individualismo, las prisas, la velocidad de la información, la brevedad de los mensajes, la economía del tiempo, la incertidumbre permanente, en definitiva, caminamos en el torbellino de la volatilidad de la vida. Consumir, consumir y consumir: esa es la tarea en la que nos embarcamos con la absurda convicción de que consumimos para vivir y vivimos para consumir. Por eso, me parece que el uso inmoderado de los emoticonos es una forma de consumir fogosa que se hace buscando aquellas imágenes que ya están producidas mediante diseños en serie, al estilo del marketing comercial, a disposición del usuario. Incluso ya se puede encontrar por Internet como una especie de diccionario del significado de los emoticonos, se ve que nos quieren hacer la tarea más fácil ayudándonos a descifrar lo que significan determinadas imágenes, las cuales nos las han impuesto, haciéndonos aprender otro idioma con el que nos comunicamos por las redes sociales. Un nuevo idioma que puede ir cambiando paulatinamente nuestra estructura mental, de tal manera que nuestra forma de pensar puede evolucionar hacia estructuras lingüísticas más simplistas, que pueden incidir en nuestra forma de comunicarnos en nuestras relaciones cotidianas.

La utilización copiosa de los emoticonos en nuestra relación por las redes sociales conlleva una forma de comunicarse en la que se puede evitar poner esfuerzo, inteligencia, razón, creatividad, belleza, ternura; en definitiva, es un medio de proceder en la comunicación entre personas en la que se ausenta el alma del ser que nos anima.

