¿Y de los sueldos cuando hablamos?

La protección de menores es una responsabilidad de la Administración y no es asunto secundario. Se trata de menores. Para cumplir esa responsabilidad hay varios modelos de gestión y la que ha triunfado ha sido concertar con diversas entidades en lugar de hacer una gestión directa con su propio personal. Esta opción presenta ventajas e inconvenientes. Está bien que la sociedad se implique en la resolución de diferentes problemas sociales pero hay que ver la letra pequeña. El escándalo de la residencia de Ateca nos ha sorprendido este verano y le ha explotado en la cara a la Consejera del ramo. Indicios graves debe de haber para que la autoridad judicial envíe a la cárcel al director y a varios «cuidadores». Resulta que había personal sin la necesaria titulación, sin la cualificación necesaria. Y por eso la consejera anuncia ahora «control y vigilancia» sobre los centros de menores de los que ella en última instancia, es responsable aunque opina que «el sistema funciona». O sea, antes no había control ni vigilancia ni mucha preocupación por saber cómo funcionaba el sistema. Y el sistema es que, visto lo visto, hay entidades que funcionan bien y otras fatal y que lo que está demostrado es que descansa sobre trabajadores mal pagados (leo que cobran el 50% que un empleado público) y sin un convenio justo de «protección y reforma» que posibilite que las entidades gestionen con dignidad y que los menores tengan profesionales (educadores, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, enfermeros) bien pagados y dedicados por entero a su trabajo. Para la Administración es muy fácil racanear presupuestos, tirar siempre a la baja y allá te las compongas. Y luego, además, aguantar a algún aficionado de medio pelo, pero de esos que alcanzan grandes cotas de poder, que estaba convencido de que las entidades «chupaban del bote». La gestión de los Servicios Sociales no es materia para trepas, aficionados o simplemente voluntarios aficionados. Así que ¿para cuándo un convenio justo y conciertos razonables?