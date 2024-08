La crisis canaria, una cuestión de Estado

Buscar soluciones a la crisis migratoria que está sufriendo Canarias en los últimos meses con la constante llegada de pateras desde las costas africanas es el objetivo principal de la reunión que mantendrán hoy en La Palma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente canario, Fernando Clavijo. Un encuentro imprescindible que Clavijo reclamaba desde hace semanas y que Sánchez ha ido retrasando incomprensiblemente.

No será fácil, no obstante, encontrar la vía para resolver un problema que aqueja ahora particularmente a ese archipiélago, pero que anteriormente padecieron otros puntos calientes del Mediterráneo, no únicamente en España. Tampoco ayudará a buscar salidas a la emergencia canaria el hecho de que la cuestión migratoria se haya convertido en uno más de los caballos de batalla que enfrentan al Gobierno y a la oposición, cuando la única manera de afrontarlo, y no hay soluciones mágicas, es desde la unidad de las fuerzas políticas y contando con la colaboración de las comunidades autónomas.

El triste resultado de la reunión que mantuvieron en Tenerife el pasado 10 de julio representantes del Gobierno y los consejeros autonómicos muestra cómo es de espinosa esta cuestión. Canarias acoge a 5.500 niños inmigrantes, que residen en centros que están colapsados, al 300% de su capacidad, y ello pese a que se han abierto 50 nuevos en el último año, y el lamentable «éxito» de aquella reunión fue el reparto de 347 menores no acompañados. Es decir, no se resolvió nada, porque Canarias sigue teniendo que gestionar en el límite de sus capacidades la asistencia a esos jóvenes mientras siguen llegando más pateras a sus costas. El intento del Gobierno de aprobar una reforma de la ley de extranjería para garantizar una distribución equitativa y obligatoria de esos menores fracasó por la oposición del PP. Ahora, Clavijo, que gobierna en coalición con los populares, le pide a Sánchez que fije por decreto ese reparto como solución de emergencia a una situación extrema. El Consejo de Ministros podría hacerlo la próxima semana. Para intentar frenar esa afluencia de embarcaciones a las costas canarias, el presidente viajará en los próximos días a Mauritania, Senegal y Gambia.

La reclamación del Gobierno canario no puede ser desoída. No solo por unas razones humanitarias, que claman al cielo, sino también por razones políticas y de solidaridad. Somos la frontera sur de la UE y esta debiera ser más sensible a las situaciones dramáticas que genera la constante afluencia de migrantes, pero no deja de sorprender que se exija a Bruselas lo que parece imposible de afrontar aquí. De hecho, el PP está viendo esta crisis humanitaria como un nuevo frente contra Sánchez. No se pronuncia sobre el decreto de acogida de menores, que Canarias reclama y las otras comunidades en las que gobierna quieren evitar, y lo justifica en la necesidad de una política «real, efectiva e integral». Seguramente algo así es necesario, pero mientras convendría resolver la situación concreta de Canarias. Gobierno y oposición deben abstraerse de su habitual inquina, pensar en cómo afrontar esta emergencia y dejar sus batallas para asuntos en los que se juegue menos con el bienestar inmediato de las personas. Porque esta, no se engañen, sí es una cuestión de Estado.

Suscríbete para seguir leyendo