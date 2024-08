Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) tras la debacle (200.000 soldados alemanes muertos y 90.000 prisioneros) y rendición (2 de febrero de 1943) del ejército de la Alemania nazi en la batalla de Stalingrado, Hitler dio a la Wehrmacht que operaba en el frente Este –al mando del general Von Manstein– desencadenar una contraofensiva a gran escala –sin precedentes en la historia de la guerra moderna– para detener al Ejército Rojo de Stalin en el saliente ruso de Kursk, región situada a escasos kilómetros al noreste de Ucrania.

Con la puesta en marcha de la devastadora batalla de Kursk (que se inició el 5 de julio de 1943 y se prolongó hasta el 23 de agosto) Hitler decidió que reanudaría la blitzkrieg (guerra relámpago) que tantos éxitos militares le había reportado en los dos primeros años de guerra. Así, la arremetida inicial del ejército alemán sobre la región de Kursk contó con 17 divisiones acorazadas, 3 divisiones motorizadas, 80 divisiones de infantería y el apoyo aéreo de cientos de aviones de la Luftwaffe.

Sin embargo, esta vez la Wehrmacht no contó con el factor sorpresa. Los rusos les estaban esperando. Y es que, a pesar de la insistencia del general Von Manstein por atacar en el mes de marzo de 1943, Hitler retrasó la ofensiva hasta el mes de julio, con el fin de poder contar con los nuevos modelos de blindados Panzer y Tiger. Pero con ello, lo único que consiguió el mandatario nazi fue dar tiempo a los soviéticos (que a través de su servicio de inteligencia estuvieron al tanto de la operación) al mando del general Zhúkov, para que reforzaran sus defensas y planeasen la forma de que la Wehrmacht comprometiera en la batalla todas sus reservas acorazadas.

En la batalla de Kursk (el día 12 de julio, en la ciudad de Prokhorovka, se produjo uno de los más enconados y trascendentes enfrentamientos para su desenlace), a lo largo de un frente de guerra de cientos de kilómetros, con no menos de 7.000 tanques (récord histórico de un enfrentamiento entre carros de combate) lucharon casi 3 millones de soldados entre ambos bandos, de los que más de un tercio de ellos resultaron muertos o heridos.

Y a pesar de que los alemanes consiguieron en Kursk una pírrica victoria (más de 3 millares de blindados T34 soviéticos fueron destruidos y su ejército sufrió más pérdidas de vidas humanas) también buena parte de las flamantes divisiones Panzer alemanas, en las que Hitler había depositado sus últimas aspiraciones de victoria, quedaron para siempre decorando de chatarra las vastas llanuras de la región de Kursk.

De manera que el 23 de agosto de 1943, con la toma de la ciudad ucraniana de Járkov por la armada soviética, quedó neutralizada la contraofensiva alemana. Stalin ordenó entonces el contraataque del Ejército Rojo, el cual contó con 70 blindados y 230 armas antiaéreas y contracarro por kilómetro cuadrado (la maquinaria bélica de Stalin fue capaz de fabricar aproximadamente 100.000 tanques, 100.000 aviones y 175.000 piezas de artillería durante la guerra, de los que aproximadamente dos tercios fueron destruidos en la lucha) y se saldó, primero, con la liberación de Belgorod y Orel, y luego con la de la mayor parte de Ucrania.

Pletórico y triunfante, Stalin preguntó a sus generales si sabían cómo se anunciaban en el pasado las victorias al pueblo. Ninguno lo sabía. Radiantemente feliz, Stalin les dijo que se hacían tañer las campanas de las iglesias. El problema, como un temerario general le hizo notar al dictador comunista, es que ya no había iglesias (el periódico Sin Dios era el más difundido en la Rusia soviética) ni campanas que poder tocar. Stalin le respondió entonces que no había ningún problema: se utilizaría la artillería; 120 cañones dispararían cada uno 12 salvas por la liberación de Orel y de Belgorod. Y no solo eso, sino que, a partir de entonces, cada día, a media noche, las salvas de artillería no dejarían de sonar para recordar al pueblo las hazañas y victorias del Ejército Rojo.

Han pasado 81 años de la batalla de Kursk y como dice el popular adagio, la historia se acaba de volver a repetir, pero al revés, en el mismo lugar –Kursk– y en las mismas fechas (verano y mes de agosto), si bien solo uno de los bandos enfrentados (Rusia y Putin representando el papel de Stalin) continúan como actores principales, siendo el otro la agredida por Rusia (desde hace dos años y medio) nación de Ucrania, de la que Volodímir Zelenski es su jefe de Estado.

En efecto, el pasado 6 de agosto tropas ucranianas, con el distintivo de un triángulo en sus vehículos blindados (como la Z lo es de los agresores rusos en Ucrania) iniciaron una sorpresiva –para la inteligencia militar de Rusia– ofensiva en el hostil territorio ruso de Kursk, consiguiendo avanzar desde entonces, en profundidad, más de 50 kilómetros, controlar un área de 1.200 kilómetros cuadrados (y 85 kilómetros de ancho), provocar la evacuación de decenas de miles de personas de más de dos docenas de ciudades (como la de Glushkovo) y pueblos, y –sin encontrar apenas resistencia militar a su avance– hacer cientos de prisioneros de, en su mayoría, bisoños reclutas.

De momento, la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk no solo ha vuelto a recordar la pretérita batalla de la Segunda Guerra Mundial, sino que también, como en la mayoría de sus operaciones militares en la guerra de Ucrania, ha vuelto a poner de manifiesto lo obsoleto del armamento ruso, que si bien conserva la capacidad productiva de arsenal de su etapa soviética durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la tecnología de sus armas parece haberse quedado anclada en las décadas de los setenta y de los ochenta.

Y si en la Segunda Guerra Mundial la batalla de Kursk sirvió a los rusos para reconquistar a los alemanes la ocupada Ucrania (a buena parte de cuyos habitantes y sobre todo a los judíos, masacraron los «SS Einsatzgrupen» nazis, como también antes había hecho Stalin usando el hambre –holodomor– como arma), ahora es Ucrania el país que, con la ofensiva del Kursk busca (creando una zona de amortiguación, en medio de la cruel guerra a la que se está viendo sometida por Putin) expulsar a la agresora Rusia de su territorio y lograr una paz justa, que no puede ser otra que Ucrania recupere la integridad de su territorio y pueda vivir en libertad como miembro de pleno derecho de la Unión Europea.