La verdad es cruel

En la ciudad costera las curiosas máquinas estaban por todas partes; en ellas los turistas solían echar unas monedas para saber su futuro. Metían la mano en la máquina y ésta, después de unos segundos, escupía una hoja en la que aparecían en varios idiomas las típicas trivialidades adivinatorias: «Vas a conseguir el amor de tu vida, Te va a tocar mucho dinero, Llegarás muy lejos en tu profesión...». Nunca olvidaré el día en que se acercaron una pareja de ancianos. El hombre, al parecer más temeroso, no quiso saber nada de la máquina. Sin embargo la mujer, más decidida, echó el dinero y metió su vieja mano en la ranura. Yo sonreí pensando en lo chocante que sería si le decía «Vas a conseguir el amor de tu vida, llegarás lejos en tu profesión» y cosas por el estilo. Ella sonreía emocionada a su marido mientras esperaba la respuesta y yo, con malsana curiosidad, me detuve a observarlos. En cuanto salió el papel, ella lo cogió rápidamente, se ajustó las gafas y comenzó a leerlo. Al instante, su rostro se crispó de indignación. Tiró el papel al suelo y empezó a golpear la máquina con ambos puños. Su marido, asombrado, se dispuso al momento a detenerla, pero ella lo apartó y siguió golpeando la máquina. Entonces se echó una mano al pecho y cayó al suelo, como un fardo. Dos jóvenes se agacharon a socorrerla al momento. Yo me encontraba en la otra acera y pasaban coches, por lo que no podía cruzar. Uno de los jóvenes llamó a una ambulancia. Mientras tanto, el anciano intentaba aliviar a su mujer. De repente, los ojos de la mujer se cerraron. El otro joven le tomó el pulso. Dejaron de circular coches y pasé a la otra acera. «Creo que está muerta», dijo el joven, temblándole la voz. El viejo rompió a llorar, abrazándola desesperado. Yo me agaché a recoger el papel. A diferencia de otras veces, sólo había una línea en varios idiomas, la cual decía: «Va a morir enseguida».

