La calle y la fiesta

En estos días estamos celebrando las fiestas de nuestro barrio, cada día recorren sus calles nuestros cabezudos y entre algarabía y carreras nuestros jóvenes las cruzan despreocupados, al ritmo de la charanga.

Pero la fiesta y la calle pueden ser muchas más cosas…

Decía allá por los años 80 el profesor Tierno Galván, eterno alcalde de Madrid que quien no estuviese colocado se colocase, en su momento se adujo a la droga que inundaba las calles de los barrios y destruía a una generación entera. Pero en realidad el viejo profesor hacía referencia a la necesidad de colocarse del lado de los barrios para su mejora.

San José resulta evidente no es Madrid ni ningún barrio de Madrid pero al igual que el Alcalde de Madrid allá por los años 80 reivindicaba el «colocarse» en la fiesta para escuchar las demandas de la calle también lo hace el barrio en la actualidad.

Pero vayamos incluso un poco antes de las palabras del viejo profesor. La asociación vecinal comenzó su andadura en la calle en 1973 para tapar esas antiguas acequias que se acababan de cobrar la vida de un adolescente; desde entonces la asociación ha seguido en la calle pidiendo parques como el Jardín de la Memoria o luchando por más y mejores centros de salud como la lucha del Remacha, la última gran enseña pero no la ultima estoy seguro de ello, de esta asociación, la más veterana de cuantas hay en el panorama de la ciudad.

Y precisamente por ello, porque no puede ser la última, lanzamos la próxima concentración el 15 de septiembre a las 12 horas junto a la prolongación de Tenor Fleta para comenzar a pedir un nuevo centro de salud que cubra las demandas presentes y futuras de un barrio en expansión.

Pero vayamos aun más lejos no en el tiempo sino en la memoria popular que es aun más profunda. Este artículo se llama la fiesta y la calle y si así se llama no es un capricho de los que lo hemos escrito. Sino por un motivo particular: reivindicar las fiestas y reivindicar la calle, esa que es de todos sus vecinos tanto como su fiesta.

Para ello tenemos que retrotraernos a esas fiestas que en los 70 y 80 se organizaban ya a través de su Comisión de Fiestas en los descampados que hoy son el parque Miraflores y en los 90 cuando se trasladaron a la primera prolongación de Tenor Fleta sus verbenas hasta llegar a la actualidad cuando el punto neurálgico es la plaza Mayor del barrio.

El barrio ha cambiado mucho desde entonces, nuevas gentes, nuevas culturas que conviven en sus calles y en sus fiestas

De todo ello el hilo conductor que le da continuidad son, como se mencionaba al principio, sus cabezudos los de entonces y los de ahora.

Pues es evidente que un barrio como este también necesita de cultura y de fiesta aparte de la reivindicación, pues de lo contrario solo sería un montón de casas sin alma propia.

Y este barrio tiene alma, alma que se ve en sus comercios, en sus habitantes, en definitiva en sus calles y por su puesto también en sus fiestas que vienen siendo organizadas año tras año por la Comisión de Fiestas a la que desde aquí queremos agradecer su enorme labor así como las facilidades dadas para poder colaborar con ella.

Por eso quisimos desde la asociación vecinal intervenir este año, para seguir siendo parte de esa alma popular que se manifiesta en sus fiestas, con sus cabezudos, de la mano de la Comisión. Y lo hacemos a través del ciclo agustico en esta ocasión en fiestas pero también el cine de verano como de tantas otras actividades programadas por la Comisión de Fiestas .

Para seguir siendo parte de esa alma intrascendente, de esa memoria popular, que hace que nuestros jóvenes sigan corriendo por las calles en estos días perseguidos por esos cabezudos que son uno de los buques insignia de nuestras fiestas. Y que seguirán siendo parte fundamental de las fiestas de nuestro barrio, corriendo cada agosto por sus calles. Como reivindicándolas para seguir tejiendo barrio.

En definitiva como cada agosto volver a la fiesta para volver a la calle, porque la calle, el barrio y la fiesta siempre serán nuestros, de sus vecinos y vecinas.

*Presidente de la Asociación Vecinal de San José

