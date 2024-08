Uno necesita certezas; siempre, pero ahora más, porque cada día está todo más lleno de imbecilidades, de cosas, de dudas, de rarezas y de trolas, muchas trolas. Es la globalización, ya nos avisaron. Lo poco que pasaba en la aldea y se quedaba en la aldea, ahora pasa mucho y en todas partes; y Uno lo va viendo ocurrir, acontecer. Uno puede no tener para un bocata, pero a Uno no le falta el móvil, y por ese ventanuco contempla Uno el mundo a un metro de distancia, como al alcance. Pero, ay, Uno lo aprende enseguida; se mira, pero no se toca.

Así que Uno necesita eso: fes, verdades, totems a los que agarrarse para no zozobrar. Y ahí están los nuevos predicadores, inventándolas a tutiplén y radiándolas a todo el orbe. La comunicación es la verdad. No la cosa en sí, sino el modo de contarla. La cosa en sí no cuenta, porque el modo de contar la cosa es la cosa misma. Uno ve, oye asiste a lo que pasa mientas está pasando, pero Uno duda, no se cree a sí mismo, espera a que lo que ha visto y oído se lo cuente luego la emisora de confianza, la cadena amiga de Uno, o las Redes. Ahí, el encargado, con su talento cuenta la cosa; y es cuando la cosa adquiere verdad para Uno. Coño, se dice Uno, pero cómo no me di cuenta, es verdad, menos mal que éste lo vio todo; y qué bien lo cuenta, que te ríes y todo de lo majo que es y del sentido del humor con que lo saca todo.

La realidad es confusa, y cualquier idea sobre la realidad es confusa. Antes se decía verdad, buscar la verdad y dejar que la verdad explicara el hecho por sí mismo, pero la verdad ha terminado por ser también sospechosa. Un escritor español inventó una comedia liviana y le puso ese título, La verdad sospechosa, así que sospechar de la verdad, aunque suceda delante de tus ojos, de tus narices, de tus oídos, no es nada raro. Y por eso Uno espera a ver qué dice de esa verdad alguien de confianza. Y si no, las Redes, a ver qué dicen las Redes. No hay ni un segundo sin el ruido constante del mundo que no para de contarse a sí mismo por mil bocas, ninguna inocente, todas contando verdades para consumo cotidiano, y más aún en las fiestas de guardar y demás conmemoraciones, donde la verdad que facturan para Uno se pone con mayúsculas y se oficia el rito como si fuera aún más cierto. Y así Uno, un poner, acaba por sacar un diputado o dos para que lo represente a Uno en el Parlamento Europeo. Una pasta para el diputado, gracias a Uno. Y sin tener que hacer nada, que ya dijeron que el PE es un engaño, conque a vivir la vida, gracias a Uno.

En este cielo de los inventores de verdades inalienables para la tierra de los consumidores de certezas innegables, triunfan las simplificaciones, o las simples trolas, porque se envuelven en la luz cegadora de lo que no precisa demostración, sino fe, algo tan simple y tan irrefutable. Envuelto en la fe, todo pasa a ser en sí más que cualquier otra cosa. La fe es casi como la suspensión de la incredulidad, que explicaba Coleridge –un poeta y crítico, ya ves tú–, que nos hace falta para la vida tanto o más que para entretenernos con las ficciones. Porque la vida es una ficción, que ya lo sospechaba otra gloria de nuestras letras, y para saborear la ficción hace falta suspender la incredulidad, o sea, hace falta fe.

Con la fe de Uno vas a cualquier parte, y Uno te sigue a donde quieras gracias a esa fe. Vamos por el cosmos a toda hostia, a 270 kilómetros por segundo y en espiral, pero Uno cree que estamos quietos, flotando bajo el cielo en esta tierra plana sin orillas, vigilados por una colección de dioses perezosos que la pasan rascándose la entrepierna entre guerra y catástrofe mientras nos preparan el paraíso, a unos una nube gozosa de contemplaciones sin deseo, y a otros una colección de señoritas a su disposición, y etc. Y Uno se lo cree por eso, por la fe. Cómo le vas a explicar a Uno que vas a toda velocidad por el universo a 970.000 km por hora y en espiral constante, sin que se te caiga el pincho de tortilla ni la caña, mujer, hombre, por dios.

Uno quiere verdades como puños, la verdad por delante; primero la trola, y si no cuela, los puños. Entre la idea y la fe, la cosa acaba siempre igual, porque a Uno le encanta que le cuenten siempre la misma cosa, la que ya se sabía.

