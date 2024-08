Las derechas y el ‘todo vale’

Es un hecho demostrado que cuando la derecha está en la oposición aumenta la crispación y la polarización. Y es también evidente que son

capaces de utilizar todo, absolutamente todo, en su discurso político si sirve a su propósito que no es otro que reconquistar el poder del que se sienten dueños «naturales». No saben vivir en la oposición, ni aceptar el resultado de los mecanismos legales establecidos en la constitución si la consecuencia es que gobiernen otros. Antes fue el uso constante, machacante y nauseabundo de ETA, aunque ésta fuera ya solo un mal recuerdo. Ahora es la creación de bulos, de judicializar asuntos de los que los especialistas de la Guardia Civil dicen que no hay nada de nada, con la actuación esperpéntica a juicio de no pocos juristas, de un juez instructor que se está esforzando mucho para que se pierda la fe en la Justicia, de inundar las redes y los foros de los periódicos con mentiras e insultos constantes sin que nadie lo remedie, de poblar las tertulias de muchos medios con gente que olvidan toda ética periodística y se dedican a difundir la basura que les suministran, con el permiso o la aquiescencia de los directores y propietarios de esos medios. Ver a Esperanza Aguirre o a Cifuentes dar lecciones de política e incluso de ética es un esperpento. Bueno, quien lo vea, porque ya hay canales y programas a los que directamente hay que boicotear para preservar la democracia. Antes fue ETA y ahora la inmigración, buscando crear otro enemigo que les asegure el voto de los más melindrosos magnificando o inventando datos. Lo de García Albiol es de juzgado de guardia. El rechazo a asumir más casos de menores que malviven en las Canarias es algo que estas derechas tan católicas y romanas deberían de explicar. Sin ir más lejos, estoy seguro de que el sr. Azcón, le habrá explicado el asunto al Papa Francisco, con mucha contrición y propósito de enmienda, como se espera de un buen cristiano. Lo que no sabemos es la penitencia impuesta, pero claro, eso es secreto de confesión.

Suscríbete para seguir leyendo