Los impactos de las políticas de exclusión

Teruel ha luchado, durante décadas, contra la despoblación y ahora se encuentra en una encrucijada peligrosa. Bajo el mandato de un año de Vox en el Gobierno de Aragón, con la desastrosa gestión del ex vicepresidente Nolasco, se han registrado cifras que rompen con una tendencia positiva.

La creación de empleo ha alcanzado cifras récord, pero paradójicamente, la población ha disminuido este año. Habrá diferentes explicaciones para argumentar el porqué de este dato, que forma parte de un problema tan estructural, pero, casi seguro, que una de ellas es el legado de una política basada en el miedo, la inoperancia y la exclusión.

La inmigración es el aliento de vida que nuestras comunidades rurales turolenses necesitan. Sin embargo, en lugar de abrir las puertas a quienes buscan un futuro mejor y están dispuestos a contribuir al crecimiento de nuestra sociedad, se dedicaron a levantar muros pintados con lemas racistas y xenófobos.

Parafraseando aquel dicho en el que se afirma que la tierra no tiene dueño, sino solo quienes la trabajan con esperanza, lamentamos que estos gobernantes, en su primer y único año, lo han ignorado, prefiriendo dejar que el odio y la desconfianza erosionen el tejido social de las comarcas turolenses.

Según las cifras del INE, la población de las comarcas turolenses ha disminuido en 52 personas durante los primeros seis meses de 2024. La realidad es que se habían comenzado a mostrar signos de recuperación poblacional en 2023, con un incremento de 300 habitantes. Casualidad o causalidad, pero este dato se produce con la llegada de Vox al gobierno. Se ha invertido esta tendencia, llevándonos a un nuevo ciclo de despoblación, justo cuando el empleo alcanzaba su punto más alto.

Las cifras son elocuentes: en enero de 2024, Teruel alcanzó su máximo poblacional desde la pandemia de coivd-19, con 135.565 habitantes. Desde entonces, la población no ha dejado de caer, incluso cuando la Seguridad Social reporta un aumento significativo en el número de personas afiliadas.

El mayor problema de esta disfunción entre la situación económica y la evolución demográfica es que las comarcas turolenses se están quedando sin la gente necesaria para sostener su propio crecimiento. Las empresas ya están experimentando dificultades para cubrir puestos de trabajo y esta situación solo empeorará si no se toman medidas urgentes. La inmigración no es un problema, es la solución que no quieren ver quienes prefieren un Teruel vacío antes que diverso.

Estas personas migrantes están trabajando, lo vemos en nuestra vida diaria en todas las comarcas turolenses, en puestos que no tendrían cobertura de otro modo, en condiciones precarias, en hostelería, limpieza, servicios sociales de ayuda a domicilio...Su mayor franja de edad está precisamente en este sector activo, aportan a nuestro bienestar como sociedad, ¿nos hemos olvidado que fuimos y aún somos tierra de emigración?

Ante esta situación no podemos asistir al vaciamiento de nuestra tierra, provocado por la cerrazón ideológica de quienes no entienden que, sin nuevas personas, sin nuevas manos y corazones, Teruel se marchita.

Es necesario establecer políticas que favorezcan el asentamiento de población en nuestros pueblos y ciudades, reforzando los servicios públicos, sanitarios, educativos, sociales y de seguridad. Haciendo hincapié en las políticas de vivienda pública, con alquileres sociales, así como acompañamiento y seguimiento de las nuevas familias que vengan. Teruel tiene el potencial para acoger a más personas, y necesita hacerlo para sobrevivir y prosperar.

El progreso no se logra mirando hacia atrás con nostalgia, sino avanzando hacia adelante con valentía. Nos merecemos un futuro lleno de trabajo y diversidad. No podemos permitir que el miedo a lo diferente nos condene a un destino de vaciamiento y olvido. Es hora de revertir el daño causado, de abrir nuestras puertas a quienes desean construir un futuro aquí y de garantizar que las comarcas del sur sigan siendo un lugar donde hacer realidad proyectos personales de vida en nuestro territorio.

Suscríbete para seguir leyendo