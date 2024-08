Lecciones olímpicas

París ha sido la sede de las olimpiadas (JJOO) celebradas en el pasado agosto, aunque si fuésemos exactos en la ubicación deberíamos decir que ha sido Francia la gran sede de las mismas ya que muchos deportistas han tenido que competir lejos de la capital. Tras dos semanas de intensas pruebas y de dos ceremonias, de apertura y clausura, muy llamativas, ha llegado el momento de los análisis.

Y el primero de todos tiene que ser el político. Sorprende que aún haya quienes propongan unos juegos totalmente alejados de la política, cuando las olimpiadas nacieron vinculadas a la guerra, a una cierta tregua en la guerra, es decir, en la política. Y ocurrió en el ya lejano año de 884 a.C. y se celebraron de forma más o menos ininterrumpida hasta el 394 d.C. Y siempre en medio de conflictos, o sea, de política. Cuando Pierre de Coubertin, en 1892, propone volver a celebrar unos juegos olímpicos lo hace por política, claro que sí. Solo han transcurrido 20 años desde la dolorosa derrota de su país ante la entente militar de Prusia y otros territorios germanos, dando origen al Segundo Reich y a la desaparición del Imperio napoleónico y el nacimiento de la Tercera República. Y los odios recíprocos no iban disminuyendo. Todo esto tenía en su cabeza cuando propuso, políticamente, unos nuevos juegos, y, por supuesto, en Grecia, lo que ocurriría en 1894 en su capital, Atenas.

Acusan al presidente francés Macron de tratar de aprovechar los juegos en su beneficio político. Esta acusación se refuta de forma muy sencilla: como todos. ¿O es que España en 1992 no utilizó los juegos de Barcelona como un gran escaparate de la modernidad posfranquista? Francia ha tratado de exponer, y lo ha hecho magníficamente, lo mejor de su país, de sus gentes, de un modelo de sociedad que no gusta a algunos pero que nos enorgullece a otros muchos. La elección de las sedes, la instalación de los escenarios, el recorrido por todo el país que hemos podido ver gracias a una magnífica retransmisión televisiva nos ha ilusionado. Y la seguridad, por supuesto, tras el primer susto de ataque cibernético a la red de trenes de alta velocidad, que quedó en eso, ya que no hubo más incidentes dignos de ser reseñados.

La utilización política de la que ahora se acusa al presidente francés tuvo su máximo exponente en los boicots a los JJOO de 1976, 1980 y 1984. El primero lo realizaron unos treinta países africanos al no atender el COI su petición de sanción a Nueva Zelanda por haber jugado un partido de rugby en Sudáfrica. Los otros dos los protagonizaron los EEUU, en Moscú 1980, y la URSS y países satélites de la Europa del Este, en Los Ángeles 1984, ambos por cuestiones de guerra fría. En la actualidad se viene prohibiendo la participación de países que se encuentren, por voluntad propia, en guerras activas, aunque se permite que atletas de esas nacionalidades compitan bajo una bandera teóricamente neutral, aspecto controvertido ya que no parece utilizarse el mismo criterio para todos los conflictos.

En cada olimpiada hay unos héroes, atletas que destacan por encima de los demás en determinados deportes, no en todos, ya que la repercusión mediática que tienen la natación o el atletismo superan a otras especialidades. El sueco (nacido en EEUU) Armand Duplantis en pértiga; la corredora holandesa (nacida en Etiopía) Sifan Hassan, ganadora del maratón femenino; su compatriota Femke Bol en medio fondo; la gran gimnasta Simone Biles; el nadador francés Léon Marchand, con cuatro oros y un bronce; la veterana nadadora estadounidense, Katie Kedecky, que lo gana todo y en sucesivas olimpiadas; y dos equipos que han destacado mucho (dejando a un lado a los baloncestistas masculinos de EEUU), el waterpolo femenino y el fútbol masculino españoles. Y pido perdón a quienes consideren mejores otros deportistas o equipos, esta es mi opinión.

El análisis de si los resultados han sido mejores o peores va por barrios. Centrándonos en España parece que las medallas conseguidas no han estado mal, aunque se esperaban más. Yo, que hablo como simple aficionado y no muy profundo, comenzaría por poner el foco en dos deportes, en los que no lo estamos haciendo bien, natación y atletismo, y en los directivos, comenzando por el presidente del COE, Alejandro Blanco, al que llevamos demasiados años viendo en ese puesto. El deporte de élite requiere dos cosas: tiempo y dinero, que bien gestionados, por profesionales, dan buenos frutos, y el ejemplo de Barcelona 92 así lo demostró. Nunca se cosecharon tantos éxitos y la fórmula es la acabo de decir.

Finalizo: a mí la ceremonia de apertura, muy polémica, me gustó. Atrevida, elegante, provocadora, visualmente muy potente. Los peros, algo larga y unos discursos eternos. La clausura fue más clásica y también interesante. ¡Vivan las olimpiadas! Y ahora, a aplaudir a los paralímpicos.

