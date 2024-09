El efecto llamada de la pobreza

Inmigrantes rescatados del mar en El Hierro. / EFE/ GELMERT FINOL

Aragón tiene registrados 106.742 afiliados a la Seguridad Social que son extranjeros. Suponen el 17% de la fuerza laboral de la comunidad. Según el Banco de España, en nuestro país se necesitan cada año unos 300.000 inmigrantes para distintos trabajos vitales y en la actualidad, 3 millones de ellos están inscritos con un contrato legal. ¿Qué sería de España sin estas personas en territorios que necesitan población? Las sociedades sin inmigración son más pobres, sin ninguna duda, tienen otros problemas. Las sociedades con más inmigración son más ricas, aunque tengan muchos problemas. Porque para los inmigrantes, el efecto llamada (esas dos palabras que solo contaminan el debate) es la pobreza. Que sigan llegando inmigrantes es imparable.

Necesitamos una política de inmigración pactada para la estabilidad social de España y es muy negativo contaminarnos del ambiente exterior. Es muy triste ver como en EEUU se estuvo a punto de firmar un pacto migratorio y no se hizo porque le perjudicaba electoralmente a Trump. En España pasa lo mismo con el PP. Los populares se han sumado a los argumentos ultras por cuestiones puntuales, no por el instinto y la vocación de Vox, y es muy triste ver como un partido de gobierno como el PP no propone nada. Las políticas están convergiendo en todo el mundo y cada vez hay más deportaciones auspiciadas por la izquierda y más acogidas en territorios gobernados por la derecha. Afortunadamente se están rompiendo los tabús ideológicos y ahí está Dinamarca: un gobierno socialdemócrata que llega a acuerdos con Kosovo para enviarle presos extranjeros, o adapta una isla para el destierro de inmigrantes o acuerda con Ruanda el traslado de personas para asilo. Pero es triste comprar los argumentos ultras por cuestiones electorales, como en Alemania, donde se han endurecido las políticas de asilo porque hay elecciones en dos lander y la ultraderecha lidera las encuestas.

No hay que escandalizarse por decir que la inmigración tiene efectos indeseados, genera tensión social, pero si no se hace bien. Son necesarios recursos para programas educativos y de inserción y, por otro lado, hay que intentar resolver el problema en origen. Las vallas, las devoluciones, las persecuciones, el bla, bla, bla, no sirve para solucionar el problema porque seguirán viniendo inmigrantes. Hay que crear oportunidades en origen con vías de migración regular, luchar contra las mafias e inversiones locales. Cada año, llegan 90.000 trabajadores a recoger la fresa de Huelva, sobre todo de Senegal. Y luego regresan a su país. Ese es el camino. Hacer el juego de Vox, unir de una manera tramposa inmigración con vandalismo, terrorismo y delincuencia, como estos días en Gran Bretaña y Alemania, es un camino sin salida.