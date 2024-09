El Clúster del Maestrazgo se ha aprobado este verano. Este proyecto que colocará 125 molinos en la comarca se hace por una buena causa, como todo lo bueno y casi todo lo malo. Los alcaldes de la zona y la mayoría de la población están a favor, aunque hay división. Eso se usa como argumento (los que se oponen son de fuera; es fácil ser sentimental cuando eres un veraneante, etc.), aunque no siempre es así: por ejemplo, no se le da la misma importancia si hablamos de sobreexplotación de acuíferos o urbanismo en la costa. Es un asunto complejo: la sensación de que puede ser una oportunidad donde hay pocas, el hecho de que otras actividades no garanticen la supervivencia de los municipios, la necesidad de emplear energías limpias, la evidencia de que la decisión de usar energías de poca densidad (y descartar, por ejemplo, la nuclear) requiere espacio. Los bienes no son compatibles. Además de los efectos sobre la naturaleza, veremos con el tiempo cuáles son las consecuencias sobre otras actividades y los beneficios económicos para los habitantes del Maestrazgo. La idea de que el proyecto vaya a fijar población puede tener bastante de wishful thinking. Y, en general, la coordinación de fondos, grandes empresas y gobiernos, con relajación de requisitos administrativos y protecciones, que vemos en las renovables resulta poco estética, por usar un eufemismo. También la abundancia en algunas zonas.

En un gesto que delata ese exceso y a la vez se puede atribuir al surrealismo casi siempre involuntario de nuestra región, el Gobierno de Aragón ha convocado un concurso para «la creación de una colección de imágenes y contenidos audiovisuales aragoneses susceptibles de alteración». El presupuesto es de 95.000 euros. La convocatoria explica que «el desarrollo de las energías renovables en Aragón, principalmente eólica y fotovoltaica, siendo la mejor opción de producción de energía eléctrica en el actual escenario de cambio climático y dependencia energética, ha generado cierta conflictividad en algunas poblaciones del medio rural, que alberga los proyectos, y en la sociedad en su conjunto». La cifra de proyectos es «ingente», dice el texto, y «como consecuencia, el paisaje de Aragón está sujeto a una profunda transformación de su configuración, afectando a la calidad, fragilidad y aptitud de las unidades de paisaje donde se implantan las instalaciones». Un poco como las fallas, o como cuando quieres borrar una foto porque crees que sales mal y te dicen: guárdala, que el año que viene estarás peor. Así, mientras paseamos por el campo podemos ver cómo era antes. Total, vamos al monte y no dejamos de mirar el móvil. Si salen las cosas bien, genial, y si no todos sabemos hace tiempo que, parafraseando a Nicanor Parra, se cometen muchos retrocesos en nombre del progreso.

