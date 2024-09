Nadie ha hecho catedrática a Begoña Gómez

Este verano he tenido que debatir a veces con gente que en su vida ha pisado una Universidad, que afirmaba con toda rotundidad y seguridad que era un escándalo que hubieran hecho catedrática a la esposa del presidente del Gobierno. Sus fuentes de información eran periodistas que tampoco tienen ni idea de cómo funcionan las universidades públicas españolas ni cómo se accede a los cuerpos docentes. Begoña Gómez no es catedrática de Universidad, simplemente codirigía una cátedra de las que nuestra Universidad pública denomina «Cátedras institucionales y de empresas» de las que por cierto, en su página web afirma que actualmente tiene 101 funcionando. Cada una de ellas tiene una comisión mixta de seguimiento que propone quien la va a dirigir y que en última instancia nombra el Rector. Según el reglamento, que también es público, puede haber una dirección integrada por dos personas, una de las cuales podrá ser codirector como personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Supongo que en el caso de la Complutense el reglamente será bastante parecido. Es verdad que lo de «cátedras» es una denominación que seguramente se eligió para hacer más atractiva para las empresas e instituciones esta colaboración con la Universidad que se concreta en la aportación de fondos que permitan desarrollar «actividades de interés común en los campos de la formación, la creación cultural y artística, la investigación, el desarrollo, la innovación y la difusión del conocimiento» porque este es el «objeto» de dichas cátedras. En definitiva, digámoslo claramente, la idea era atraer fondos añadidos a los raquíticos presupuestos universitarios para mantener actividades que de otra manera no se podrían hacer. La función de la dirección es, entre otras, conseguir, mantener y aumentar el compromiso de las empresas o instituciones con las universidades. Y no hay más, salvo la voluntad de producir basura con bastardos objetivos políticos.

Suscríbete para seguir leyendo