Los españoles ya no (solo) somos morenos y bajitos

Observen su entorno más cercano y verán lo obvio: hay aragoneses negros. Quien dice aragonés, dice gallego, murciano o andaluz. Son españoles. Muy españoles. Muy negros. También hay españoles con rasgos orientales, magrebíes o latinos. El color de la piel no implica necesariamente que se sea extranjero. Quizás los padres o los abuelos lo fueron. Mis abuelos maternos eran de la Navarra profunda y yo soy más aragonesa que los adoquines del Pilar.

Tendemos a incluir bajo una única etiqueta de «inmigrantes» a tres colectivos muy diferentes: las personas racializadas, las personas de origen de extranjero y las personas pobres o en situación de vulnerabilidad. Ana Peleteiro, Hiba Abouk o Camarón de la Isla son españoles racializados. Messi, Shakira o Ana de Armas son extranjeros no racializados. Pero, seamos sinceros, no pensamos en Shakira o en Messi cuando hablamos de inmigrantes.

Otros artículos de Marta Gracia Blanco

Si se detienen en el tema solo unos minutos, verán que la lista de unos y otros es larguísima, está repleta de nombres anónimos y casa muy mal con los estereotipos habituales. Porque «inmigrante» hace tiempo que dejó de ser un simple sustantivo para convertirse en un estereotipo y, en los últimos tiempos, en un arma de destrucción social masiva.

No hace falta recurrir a los estudios genéticos, ni a nuestra historia (España, y en concreto el valle del Ebro, el Levante y Andalucía, son un melting pot de manual desde hace siglos). Nos basta el presente. No hay mejor lugar para comprobar hasta qué punto España es ya diversa que las aulas de los colegios y los institutos. Como dijo el escritor Max Aub, uno es de donde hizo el bachillerato.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, uno de cada tres niños nacidos en España tiene al menos un progenitor de origen extranjero. ¿Quién en su sano juicio etiquetaría y prescindiría de un tercio de toda una generación? ¿Cuántos años o incluso cuántas generaciones tienen que pasar para que una persona deje de ser encasillada como «inmigrante» y pueda adquirir la carta de naturaleza española? ¿Quién lo decide? ¿Vamos a reactivar el concepto ideológico de «cristiano viejo» que ya olía a rancio en el Siglo de Oro español?

Por otra parte, como vemos, ni todos los extranjeros son racializados, ni todas las personas racializadas son de origen extranjero. Pero no sabemos cuántas. No contamos con datos demográficos. Incluso los estudios oficiales se mueven en la confusión entre migrantes y personas racializadas. En España no existen estadísticas oficiales porque en el censo no se incluye una categoría de etnicidad. No se trata de un olvido. Es una decisión consciente, un asunto delicado y muy mal utilizado en el pasado en el que está prevaleciendo por el momento la protección de los datos personales. Sin embargo, ya hay voces entre los académicos y los activistas políticos que piden encontrar una vía segura para recopilar datos oficiales étnico-raciales. La ausencia de datos sobre etnia o raza, afirman algunos activistas, invisibiliza a la población no blanca, y dificulta la elaboración de estudios y políticas activas.

Esta necesidad comienza a ser acuciante porque mientras nuestra realidad demográfica se transforma a ojos vista, estamos comprando el relato de la ultraderecha sobre la inmigración. Abascal o Alvise, como Marine le Pen, como Trump, construyen su proyecto sobre la inseguridad, la xenofobia y la identidad nacional, que por supuesto ha de ser blanca, cristiana y occidental. Pero así como tenemos datos contrastables de fuentes oficiales que desmienten con sencillez el falso relato de la inseguridad, el bulo de los okupas, o la burda falacia de las invasiones masivas vía patera (según datos oficiales, el 95% de los inmigrantes entran en España de forma legal. La irregularidad es generalmente una situación administrativa sobrevenida), no contamos con datos estadísticos que nos permitan analizar de forma fiable la xenofobia o el racismo.

Tampoco estamos haciendo una reflexión seria, como país, sobre cuál es nuestra identidad nacional, qué es «ser español», a qué dios rezamos y cuáles son los colores de nuestras pieles. Y mientras tanto, tenemos al PP de Feijóo en una más de sus sorprendentes piruetas ideológicas, comprando íntegramente a Vox el discurso y los bulos, y convirtiendo a la inmigración en su leitmotiv de la temporada. Jugando con un fuego que sólo puede apagarse con información, porque solo el dato mata al relato.

Suscríbete para seguir leyendo