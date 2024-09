Todos somos emigrantes

Pues sí, somos emigrantes ya de nuestro primer ancestro sapiens. Nuestros primigenios antepasados negros (sí, eran de color) se expandieron desde África por Eurasia con rapidez y eficacia, mezclándose con otras especies asentadas. Ahora los negros blanqueados con pasaporte de país blanco y desarrollado nos estamos poniendo restrictivos con nuestros hermanos. Arsuaga llamó a la especie que descubrió en Atapuerca antecessor, explorador en latín, pulsión descubridora y migrante que superamos los «humanos anatómicamente modernos».

La derecha, ahora extrema, está ganando la batalla del relato con malintencionados bulos: el gran reemplazo, el acoso del islam, criptoterroristas, refugiados chupópteros, etc. Los datos, empero, refrendan que en Europa se necesitan emigrantes para que la maquinaria económica funcione (y para ganar Eurocopas...), la clave está en cómo gestionar el fenómeno. Pero es más fácil airear paparruchas en las redes, cargarle el muerto al primer mena a tiro o criminalizar colectivos foranos. No nos engañen, no es racismo, es aporofobia.

No se meten los defensores de nuestra etnia patanegra con los jeques árabes de palacios marbellíes, con los nuevos colonos sudamericanos del barrio de Salamanca jaleados por Ayuso, ni con los pastosos/mafiosos que compran a tocateja los casoplones del mejor litoral. La estrategia se ensayó por los nazis y la analizó Erich Fromm en El miedo a la libertad: enfrentar a la clase trabajadora con los emigrantes (sus vecinos sociológicos) activando una dinámica sadomasoquista. El resultado lo conocemos, pero parece que la generación Z masculina, que ha votado en un 25 % a Alternativa por Alemania en Turingia y Sajonia, lo ha olvidado. De nuevo, suspendemos en Historia; también en estrategia política, pues hasta los socialdemócratas menguantes sucumben a ese miedo que recorre una Europa vieja y aburguesada, nada «exploradora».

