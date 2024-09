Hay días en los que me gusta vivir en un vado permanente sin dejar que nadie aparque en mis pensamientos y sin yo querer aparcar en los de nadie y así inventarme un mundo sin malos, un mundo sin esos grandes lobbies que todo lo desencajan en favor de sus intereses, un mundo sin mentiras y sin niños desorientados que solo buscan una sonrisa que les indique una salida de emergencia y les permita soñar que otra realidad es posible.

Y en esos días el mundo que me abraza con sus destellos rehúye de la casta política y de esas sus entrañas llenas de guerrillas internas donde hay que cargarse a aquel para poner a esta porque es fiel y en las casas de las siglas la fidelidad, entendida de la forma más burda y paternalista al estilo Molière, tiene un plus que es momentáneo, porque es bien sabido que en esos amores nada es eterno y aquella que hoy es amada será la razón mañana de muchos desvelos y entonces, ya desterrada, como antes lo fueron otros y antes otros, la herida de ese adiós sin gesto ni despedida será el lugar por el que entre otra luz luminosa y borrada de odios y será entonces cuando ella descubra que al final de la pena hay una ventana abierta y tras ella una sonrisa.

Se avecinan tormentas y mi vado permanente se convierte en un espacio en el que aparcan unos y otros sin permiso, cada uno con sus creencias y con sus verdades llenas de extrañas metáforas que salpican y hacen que las cosas que ocurren pareciera que no ocurriesen y cuentan que el mar se llena de porteadores que trasladan cayucos hasta unas millas de las costas españolas para que todo sea aún más confuso y silenciosamente negro. Me viste y yo te vi y me sonreíste y te sonreí y en un castellano dulcemente imperfecto me pediste una razón para que nadie volviera a insultarte y me dijiste que sentías miedo y que no había ningún latido que fuera más fuerte que el de tu corazón llorando.

Hay días en los que me gusta vivir en un vado permanente sin dejar que nadie aparque en mis pensamientos. Luego llega la lluvia que no limpia y todo se instala en mí y alguien busca insultarme cuando me dice: «Vas acompañada de emociones. Y las emociones afectan a la armonía». La voz se va apagando en el silencio de la tarde cuando las noticias vuelven a saltar y los titulares se agolpan como queriendo ser únicos, precisos y extraordinarios, sin entender que lo único extraordinario reside en el subsuelo y en aquella mañana que nunca más recuperaremos porque toda víctima tiene un verdugo que se llama tiempo.

