Indemnización por despido

Desde que se aprobó la reforma laboral la tasa de temporalidad ha bajado casi a la mitad. De hecho, hoy es raro hablar con gente y que te digan que tienen contrato temporal, con la excepción de los trabajadores públicos, de los que casi 1 de cada 3 son temporales. Sin embargo, es recurrente la crítica de que los despidos han aumentado. Si hacemos caso a esta crítica, la reforma laboral ha sido un fracaso. Pero nadie dijo que la reforma laboral fuera a evitar despidos. De hecho, tener un contrato fijo no evita ser despedido.

La diferencia estriba en que antes de la reforma el empresario, en lugar de despedir, esperaba a que finalizase el contrato temporal y así el trabajador se iba con una mano delante y otra detrás. Es decir, los despidos han aumentado, sí, pero ahora el empresario tiene que pasar por caja. Además, eso de: «Hay que hacer horas extras esta semana, acuérdate que el lunes toca renovar», se ha acabado.

Ahora ya no se habla de temporalidad, se habla de las indemnizaciones. Yo creo que está bien que el despido sea libre (que no gratis), es decir, que el empresario pueda decidir libremente cuándo decide prescindir de un trabajador, lógicamente pasando por caja y con la excepción de no violar derechos fundamentales. Es decir, que no te puedan echar por ser negro, sindicalista o de Cuenca. El problema radica en las cuantías. Actualmente el despido porque me da la gana tiene una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de dos años de salario. Me parece una cuantía adecuada.

El problema radica en que también existe el despido disciplinario que no tiene indemnización. ¿Cuál es el truco? Ante un despido disciplinario es el trabajador el que tiene que reclamar judicialmente, y la justicia no es precisamente rápida, ni fácil. Si llevas 20 años trabajando buscarás un abogado y reclamarás hasta donde haga falta porque te juegas dos años de salario. Si por el contrario llevas tres meses trabajando, te juegas 8 días de salario, unos 500 euros.

Por esa cantidad prácticamente nadie contrata a un abogado e inicia un proceso que puede durar más de un año y que incluso ganando se quedará en nada después de pagar al abogado. Creo que la solución a este problema pasa por que los despidos que acaben en vía judicial y los gane el trabajador tengan un sobrecoste, por ejemplo, el doble. Es decir, que los empresarios dejen de jugar la treta del despido disciplinario para no pagar. De esta forma se evitarían abusos y sobre todo se descargarían mucho los juzgados.

