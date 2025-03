Qué tierno, qué ternura siento al ver a Elon Musk en el Despacho Oval de la casa Blanca con su hijo a hombros, jugando con la gorra que lleva su padre, revolcándose sobre la moqueta del político más poderoso del mundo. Vaya forma de distraer lo que ahí se estaba anunciando: los despidos de más de 200.000 personas «funcionarios interinos» sobre un total de casi tres millones de trabajadores federales de la administración norteamericana en peligro de perder su empleo.

Se puede decir que es una forma nueva de distracción pública, un invento del márquetin norteamericano, una nueva travesura de los estrategas del trumpismo. No sería justo con Alcibíades. La historia cuenta que el célebre político griego cortó el rabo de su perro –otros dicen que lo esquiló– y que cuando le preguntaban por qué lo había hecho, respondía: «Porque así hablarán de mi perro y no de los errores de mi gobierno».

Siendo presidente de la primera potencia del mundo, puede hacer eso y mucho más. Oponerse a luchar contra el cambio climático (saliéndose de los acuerdos de París), no dando importancia a que los cambios climatológicos que vivimos hagan aumentar las catástrofes, las sequías, las hambrunas, las muertes, las enfermedades, los trabajos perdidos, las migraciones. Porque ya los frenará con humillantes expulsiones o muros para evitar su entrada, chantajeando a los países fronterizos para que hagan de cortafuegos a la marea migratoria, ante la amenaza de aranceles ruinosos.

Un día se encapricha con Canadá, Gaza, Groenlandia o Panamá, y al día siguiente hace a Ucrania culpable de la invasión rusa de su propio país. Busca humillar a su presidente Zelenski, al tiempo que alaba el talante de Putin, sabe que sus bravuconadas indignan y se crece en el insulto buscando el vasallaje y la sumisión.

Visto lo visto en este mes, cada día estoy más convencido de que sus actuaciones no responden a aquel sabio refrán de «arranque de caballo, parada de burro». Su proyecto y su estrategia forman parte de su ego por trascender a la historia como el presidente que impuso un orden nuevo, que rompió el equilibrio geoestratégico salido de la Segunda Guerra Mundial, y puso al mundo bajo la superioridad económica de las grandes corporaciones mundiales. Un mundo donde las reglas las impone el más fuerte, donde el anarcocapitalismo es la nueva ideología, que considera al Estado como el enemigo. El Estado debe servir, según ellos, para la seguridad y la justicia, mientras que la propiedad privada y el libre mercado no deben tener ninguna regla, y las regulaciones no deben existir. Milei es el prototipo, antes de Trump, de esta ideología. Él mismo defendió incluso vender y traficar con órganos humanos porque es una transacción comercial. «Es un mercado más». «Mi primera propiedad es mi cuerpo, ¿por qué no debo disponer de mi cuerpo?». Para ellos los derechos humanos no tienen cabida, la total libertad es internet y las criptomonedas.

La concepción imperial del trumpismo busca la subordinación de la UE en el plano económico, político y social. La UE molesta al poder actual, chocan con los valores occidentales que ellos compartían hasta hace unas semanas, porque no quieren un mundo basado en reglas, en leyes, en principios de cooperación, solidaridad y prosperidad compartida, en el estado de derecho. El espejo de una UE unida, próspera y con un estado de bienestar pujante no lo soportan, les rompe su relato.

La UE es el mejor sitio donde poder vivir y eso, que ignoramos muchas veces por desconocimiento o por una falsa modestia, es lo primero que debemos creernos para defender las conquistas y el estado de bienestar.

Con la democracia en juego resulta inexplicable la neblina que envuelve las declaraciones del PP, en su permanente tacticismo, para mantener su unidad interna y no distanciarse de Vox. Están haciéndoles el caldo gordo. Una pena.

Suscríbete para seguir leyendo