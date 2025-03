Clientes o ciudadanos

Cuenta Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, en Camino de libertad, el caso de una guardería que trataba de que los padres fueran puntuales a recoger a sus hijos. Para ello se le ocurrió poner una pequeña cantidad penalizadora si llegaban tarde. El resultado fue que aumentaron los retrasos. Se instaló la idea de que esa penalización generaba el derecho a acudir cuando fuera sin mayores problemas. Se sustituyó la responsabilidad tácita, una norma moral ante determinadas obligaciones, por un hipotético derecho. Como cliente, pago y me atienden, lo cual se convierte en una transacción, en una relación económica más o menos regulada que me da derecho a retrasarme. La monetización afectaba al comportamiento, reducía la eficiencia del servicio y los empleados tenían que alargar su jornada.

La onda ultraliberal de finales del siglo XX popularizó la figura del cliente como sujeto referente a la hora de mejorar y conseguir la prestación de los mejores servicios públicos. Tratar a la ciudadanía como clientes partía de la idea de la ineficiencia de esos servicios y de la supuesta escasa atención a los administrados. Subyacía también el nuevo modelo mercantilista de una gestión pública empresarializada, en la línea ideológica de lo público es el problema, lo privado es la solución. Y en el fondo el clasismo de quien más tiene, más recibe, eso sí: todos muy «dueños» de nuestras iniciativas y deseos, muy libres ¿les suena eso? Una libertad limitada y mal entendida que no atiende a cómo repercute y condiciona la libertad de los demás.

El cliente es una figura que deriva directamente del individualismo económico y social. En contraposición, el ciudadano no está solo, vive en comunidad y una gran parte de sus actuaciones, en la producción, en el consumo, en el ocio, en un montón de dimensiones, tienen relación y afectan a la vida de los «otros», del resto de ciudadanos. Nuestro consumo de bienes cotidiano, como la alimentación, por poner un ejemplo, tiene un innumerable conjunto de repercusiones para otros: agricultores, reciban o no subvenciones, cuestiones medioambientales, empleo local, aspectos de salud con incidencia más o menos importante en gastos sanitarios futuros... no acabaríamos. En aquella época del covid, como clientes vamos a un bar de Madrid sin mascarilla, pagamos por lo que consumimos y listo; como ciudadanos, pensamos en posibles consecuencias para la salud ajena.

El sentimiento de ciudadanía se logra cuando hay un sentido de pertenencia a la comunidad. Las desigualdades, que reducen las posibilidades de muchos frente a las oportunidades de unos pocos, diferencian y crean barreras que hacen difícil generar sentimientos comunes y tener comportamientos cívicos. La desigualdad y la fragmentación social son factores corrosivos para la comunidad y tiende a sustituirse la cohesión por la coerción. La coerción supone normas que obligan a unos para conseguir unos determinados objetivos e impedir que perjudiquen a otros. El sentimiento ciudadano puede transformar la coerción en cohesión que permite atender intereses diversos sin generar perjuicios graves a otros y mejorar la situación de todos. Un ejemplo: la norma de conducir por la derecha en un principio sería coercitiva. Asumida por la comunidad y viendo las ventajas para todos, no necesita una regulación, más allá de los casos extremos. O no tirar basura en la calle, o comportarse cívicamente con las mascotas. El comportamiento ciudadano ahorra normas y regulaciones.

La figura del cliente transmite una idea de apropiación por un pago, sin tener presentes las consecuencias que rodean al bien o servicio que se consume hacia terceros. Si me apuran eso puede observarse en el comportamiento de muchos ciudadanos hacia lo público: como pago impuestos ya tengo derecho a todo. Esos conflictos nada infrecuentes de pacientes agresivos en sanidad, en educación u otros servicios quizá fueran anecdóticos si existiera el sentimiento ciudadano de pertenencia a una comunidad integrada e integradora. En todo caso, conocer lo que recibimos, el coste de los servicios, y nuestra contribución a su financiación debería ser materia de conocimiento ya desde la etapa juvenil. Creo que se hace poco desde todas las ideologías, pero desde alguna se hace todo lo contrario. Algunas directamente te mandan al supermercado: te rebajo impuestos y consume, que serás feliz. Lo peor es que cuela en amplios sectores.

Suscríbete para seguir leyendo