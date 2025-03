En la habitación del ‘Puigdi’

La loca avidez de Junts por atesorar palancas de dinero y poder (por este orden) viene encontrando la comprensiva actitud de un PSOE cuyas oscuras e incomprensibles maniobras en las tinieblas del Estado están convirtiendo su gestión en una subasta de votos, mercadillo donde las urnas hacen de cajas registradoras y, de cajeros, los hereus de Jordi Pujol.

Sin forzar la fantasía podemos fácilmente imaginarnos al prófugo Puigdemont dando entrada en su habitación del hotel de Bruselas a un Santos Cerdán, número dos de Pedro Sánchez, con la cartera llena, a modo de ricos presentes, de nuevas competencias, en particular las de Inmigración. No para entregárselas a quien comparte su poder en la Generalitat, a un cargo público que pudiera ponerlas en práctica, sino al Puigdi, al estraperlista que los tiene cogidos por la aritmética, que se mofa burlando sus agentes y fronteras y se permite el lujo de seguir presentándose como «víctima del Estado español». Sabedor de que las votaciones del Congreso dependen de él, Puigdemont atornilla a Sánchez con nuevas vueltas de tuerca de su garrote vil, ahogándolo cada mes un poco más, negándole presupuestos, quitándole competencias, obligándole a perdonarle la deuda, a hablar catalán en Europa y, ahora, a que los mossos devuelvan a los moros haciendo de ejército de ese país imaginario, la republiqueta, que Puigdemont sueña con gobernar cuando haya exprimido lo bastante al PSOE y Cerdán no tenga más que ofrecerle.

Sánchez, en su loca deriva hacia la nada competencial, podría fácilmente detener su rumbo suicida entrando, en lugar de a la suite de Puigdemont, al despacho de Feijóo, y pactando con los conservadores un modelo autonómico que impida seguir discriminando a unos españoles respecto a otros. Ganaría confianza entre sus votantes y los que no lo son, pero para ello debería cambiar su mentalidad, ser hombre de Estado y no ese estado de hombre cada día más desprovisto de poder en que se encuentra por culpa de los cuatro gatos (negros, muy negros) de Junts. Mientras siga cediendo a los secesionistas, colegueando con ellos, no dará buen servicio ni siquiera a los emigrantes.

