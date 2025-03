‘Sesoduku’

Vivimos resolviendo pasatiempos y nos entretenemos con lo esencial de la existencia. La aburrida normalidad deprecia la importancia de saborear cada día, mientras magnificamos anécdotas insulsas que elevamos a transcendentales. Jugamos al solitario con los demás pero echamos de menos una buena compañía que resuelva el crucigrama personal. Somos ajedrecistas avezados, con hábiles estrategias, para evitar la cola más larga del supermercado. Aunque decidimos nuestro futuro con una baraja manoseada a la que los poderosos le han quitado los triunfos. Vamos de farol, echando un guiñote, y acabamos haciendo señas al crupier de la banca. Ejercemos de fanfarrones en el póquer de la apariencia, pero nos desnudamos de principios a la hora de la verdad. Suspiramos por los naipes que vendrán, con las mismas ganas con las que deseamos que el cartero llame dos veces. Hay gente que acude a que le lean las cartas. Unos se confiesan con vividores del tarot y otros se postran en misa para escuchar las cartas a los Corintios en las que relatan la elaboración de sus famosas uvas pasas. Estas dos cartomancias tienen la misma credibilidad. Lo que está claro es que unos pocos tienen varios ases en la manga y los demás somos de un mismo palo sin figuras de valor. Vemos pasar y crecer, en selectos vivideros, billetes de curso legal pero nos creemos los más ricos del Monopoly. En democracia están los que arrastran y los arrastrados. Sin libertad, tenemos a los que arrestan y los arrestados. En fin, hay demasiado acomodado que vive de comodines. Aunque los más peligrosos son los rabinos de Netanyahu. Nunca sabes si van a cortar prepucios judíos o cabezas palestinas.

El tiempo pasa por nosotros pero las personas no somos un pasatiempo. Es útil el ejercicio mental para desentrañar acertijos. Pero si no salimos del gimnasio, la realidad será un juego de errores. El profesor Steven Gelber decía en un libro sobre hobbies: «los pasatiempos son una contradicción; toman el trabajo y lo convierten en ocio, y toman el ocio y lo convierten en trabajo». Ahora entiendo cómo se me pasa el tiempo escribiendo esta sopa de letras en la que flirteo con errores de apalabrista. Un juego puede ser trivial o endemoniado. Compongo el rompecabezas de cada artículo y descubro que me sale un jeroglífico. Termino tocado y hundido con el sentimiento de un ahorcado que cuelga del lápiz que le ha condenado. Ya no sé lo que veo, ni si veo las mismas cositas que ustedes ven. Sentimos nervios por participar del juego y, ya en el tablero, nos inunda la angustia de ganar y completar el reto. Las personas somos Tetris de necesidades hechas deseos. Nos agobia ajustar la geometría de cada tarea para rebajar la tensión y respirar. Este equilibrio se frustra con la amenaza de nuevas piezas que nos desbordan si no ajustamos las figuras con agilidad. Unas vienen de casa, o de cara, y otras nos asaltan desde el trabajo. Vemos alargadas filas y columnas de bulos apocalípticos que se ciernen contra nosotros. Aparecen rumores al cuadrado que no encajan en el hueco de la razón. Le damos vueltas a los peligros que nos intimidan y entramos en un bucle descontrolado que anuncia el final de la partida por saturación del protagonista.

La actualidad es sencilla pero se explica como un sudoku sesudo, un sesodoku, que han cifrado a (su mala) conciencia los dueños de la información. El esfuerzo que exige desenredar la manipulación encriptada nos lleva a mirar las soluciones, poniéndonos boca abajo, para desvelar el misterio. Descubrimos entonces que es el mundo el que está al revés. Fin del juego.

La ultraderecha, por autodefinición, es el rompe cocos de la democracia. El PP hace caóticos con sus aliados de Vox que impiden declaraciones de apoyo a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Azcón, Chueca, Orduna y Buj, como tragantojos de los ultras, son más de damas que de mujeres. A los populares les obsesiona el juego del muro tambaleante en las fronteras. Feijóo, como no sabe quién es quién, se queja de que Moncloa no hable con Abascal para coordinar una posición común frente a Putin y Trump ¿Por qué será? Mientras, Pedro Sánchez avanza en el saber y ganar progresista. Este Jordi Hurtado de la izquierda europea ha conseguido, junto a Salvador Illa, que la Caixa vuelva a Cataluña tras desactivar con su buscaminas los explosivos independentistas que activaron los conservadores. Emulando la canción que compuso Manuel Alejandro: «a veces llegan cajas que te dan la vida, que te dan la pasta».

