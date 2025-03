Los alcaldes del PP y la Cincomarzada

Un año más, la alcaldesa de Zaragoza no asistió esta semana a la celebración popular (de personas, no del partido) de la segunda fiesta local de la capital, la Cincomarzada. Natalia Chueca organizó para ese mismo día la entrega de los Premios de Cultura Ciudad de Zaragoza, los primeros que se celebran, dicen que para tener una excusa y no ir al parque del Tío Jorge.

Pero no lo creo así. Los premios, merecidos para los ochos distinguidos, son una buena reivindicación del valor cultural que tiene la ciudad y los zaragozanos y el día de la Cincomarzada es un buen momento para entregarlos. Bienvenidos sean y que duren muchos años.

Pero también es un buen momento para ir al parque y rozarse con los barrios, con los vecinos y vecinas de la ciudad, aunque estos sean tan reivindicativos que digan cosas que no le gusten a la alcaldesa. Quizás podría haber sido un momento para que los que gobiernan le dieran una vuelta a por qué en los últimos meses los movimientos vecinales se están mostrando más activos que en años anteriores. Igual resulta ser casualidad. O no.

Claro que a Natalia Chueca le pasa lo que a los otros alcaldes del PP que ha tenido Zaragoza: que esta segunda fiesta local de la ciudad parece gustarles poco, al menos para asistir a los actos. No hay más que mirar las hemerotecas y ver como ni Luisa Fernanda Rudi ni José Atarés ni Jorge Azcón (aunque este tuvo un año menos de fiesta por el covid) se pasearon mucho entre las peñas y los chiringuitos reivindicativos. Es cierto que los Ramón Sainz de Varanda, Antonio González Triviño y Juan Alberto Belloch (los socialistas) se dejaron ver algún año por allí, sobre todo los dos primeros alcaldes, pero también poco, y el que más se acercó al parque fue Pedro Santisteve (ZeC), ya saben la izquierda que suele ser la que está ese día reivindicando más cosas.

Pero no es bueno que el regidor o regidora de la ciudad esté ausente. Nadie concibe que el día del Pilar el alcalde o alcaldesa no esté en el acto más importante de la festividad y lo mismo el día del patrón San Valero. La Cincomarzada no es menos o no debería serlo, aunque el protagonismo lo tengan los barrios.

Como tampoco deberían ser menos las fiestas de Zaragoza para la autoridades regionales. Estas, acuden sin rubor a los Sanlorenzos, a las Bodas de Isabel Segura o a Romper la Hora al Bajo Aragón, y les cuesta acercarse a una fiesta zaragozana. Es cierto que ha habido presidentes del Gobierno aragonés que han estado en celebraciones de la capital, antes en plan muy esporádico, ahora con más asiduidad. Pero también les cuesta. Parece que hay que arrastrarles.

Los gobernantes también deben estar con el pueblo en momentos lúdicos como estos. Alejarse de la calle o mirar por la ventana no es bueno.

