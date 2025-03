Bienes y cultura de ayer y hoy

Hablar de identidad en el contexto social es activar vínculos favorables que suelen ir acompañados de cierta autoestima trasmitida hacia los demás, pero también se evidencia una categorización de discriminación grupal por el hecho de pertenecer a un determinado grupo. Para adquirir un atributo de identidad es importante la integración que se suele generar entre comunidades, debido a que crea efectos psicológicos de sentimientos de defensa y de pertenencia, pero los hay que prefieren destruir la unidad para conseguir canonjías con intenciones espurias. También se da la circunstancia de los jóvenes que emprenden vuelo hacia otros países con una significación de pertenecer al mundo, un silogismo de escaso recorrido, como está ocurriendo con los inmigrantes rumanos que se integraron y ahora vuelven a su país. Si nos interrelacionáramos con otros planetas de contexto humanoide o no, posiblemente nuestro planeta tendría una observación poco favorable, sobre todo si hacemos balance del patrimonio natural, cultural, arquitectónico y social. Bienes que acompañan a crear conciencia para saber de dónde venimos, adquiriendo bases sostenibles de entendimiento enriquecedor. Aun sabiendo lo importante que es cuidar nuestro patrimonio, no hemos conseguido mantenerlo como se merece, debido a que con el paso de los siglos no se ha valorado suficientemente la historia de los países, debido a carencias en lo cultural y en lo político.

El amplio patrimonio que nos rodea, nos reconstruye y nos recuerda el valor existente que tenemos. El de una nación se desgrana por diferentes campos cuando hablamos de bienes muebles, inmuebles, inmateriales..., son significados como acervos especiales, como también podría ser el tan admirado e imprescindible patrimonio natural, de áreas de excepcional interés que no han sido creadas por el ser humano, pero se pueden mantener y cuidar por lo que nos beneficia. Colocándome en la capital de Aragón, sabemos que en Zaragoza, lamentablemente, se ha destruido numeroso patrimonio arquitectónico que formaba parte de los bienes culturales de la historia de la ciudad, como edificaciones de la época del Modernismo, cines con historia cultural y artística, entre ellos el que se proyectaba en el palacio de Fuenclara del siglo XVI, recuerdo momentos en el que el cine en aquel espacio se convertía en algo mágico. El palacio se mantiene en un estado muy dañado, como le ocurre a nuestra valorada antigua Escuela de Artes de Zaragoza. Desde hace años ha habido muchos intentos para habilitarla y todos han sido fallidos. En estos momentos el Gobierno de Aragón está por darle una solución práctica de desarrollo con una expectativa alentadora, entonces salta a la palestra la Administración General del Estado y demanda para sí la propiedad entre enredosas justificaciones burocráticas. ¡Ya estamos otra vez! Evitemos nuevos fracasos, es fundamental para que no caiga de nuevo en el olvido.

El patrimonio artístico, en sus distintos géneros y épocas, está formado por obras pertenecientes a una nación, a una comunidad, incluso las que son conservadas en museos provenientes de otros territorios, esto incluye a los artistas como figuras en aleación inseparable. Las exposiciones: Goya. Interludio en el Patio de la Infanta y Goya. Del museo al Palacio en la Aljafería participan en nuestro patrimonio coincidiendo con el preludio de la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Goya. El interés visual que se está desarrollando del artista compensa el poco protagonismo que se le dio en otros tiempos, pero no hay que olvidar que el patrimonio artístico es mucho más extenso. Aragón presume y puede hacerlo por la gran creatividad que se posa en los artistas que desde hace siglos, décadas a falta de exposiciones monográficas apenas se conocen.

