Hace años escribí una de estas columnas llamando la atención sobre la importancia del suicidio como problema de salud pública. Los de siempre, críticos de nacimiento o a nómina, me sugirieron, nada amablemente, que podía escribir de otras cosas y no fuera tan desagradable y que allá cada cual lo que hacía con su vida. Les importaba un bledo si la pérdida de la vida había sido una decisión personal y en qué circunstancias, y menos aún las secuelas, seguramente de por vida, causadas en los más allegados en forma de malestar, trastornos psicológicos y huellas perennes en su personalidad. Por alguna razón los expertos interrogan siempre por los antecedentes. The Lancet Public Health acaba de publicar un estudio que acredita que cada 43 segundos se produce un suicidio en el mundo, casi 740.000 personas. En España el último año, según las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística se suicidaron 3.952 personas. Analizar el fenómeno implica, como siempre debería hacerse, analizar el contexto. Según los estudios internacionales hay diferencias entre hombres y mujeres y según la edad. Los factores de riesgo están relacionados con haber sido víctima de la violencia, agresiones sexuales, traumas infantiles y por supuesto, la pobreza y las situaciones de exclusión social. Las mujeres tienen un 49% más de posibilidades que los hombres de intentarlo pero son los hombres los que tienen más del doble de posibilidades de culminarlo. Durkheim, uno de los pioneros de las Ciencias Sociales, publicó en 1897 su estudio sobre el suicidio, llamando la atención sobre su importancia y sus implicaciones. Sigue siendo una referencia imprescindible. Ahora el Ministerio de Sanidad propone el primer Plan Nacional para la Prevención del Suicidio. Para el desarrollo del plan será necesaria la colaboración de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias sanitarias. Y también una mayor financiación, para lo que es imprescindible aprobar unos nuevos presupuestos del Estado. A ver si en esta ocasión la altura de miras se impone a la politiquería que tanto abunda.

