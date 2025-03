Tropas, tripas y dinero a espuertas

La gendarmería planetaria USA ha cambiado su manual. La tropa de dementes que la rige inventa un día una cosa por la mañana, la pospone por la tarde, luego ve las consecuencias (las tres fábricas de autos dicen so, y el arancel, mejor para el mes que viene, o igual ahora ya sí otra vez). La culpa de la guerra de Ucrania la tiene el país invadido, y en Gaza, lo mejor un resort, con camareros y demás servicio a cargo de los gazatíes que queden con vida, y si no, el macaco anaranjado amenaza con desatar un infierno –otro, o sea–. La chapuza que van a organizar será descomunal, pero también pasará. Reñirán entre ellos, porque estos narcisismos no toleran espejos ni comparten famas, y cuando se roben plano en este videojuego mundial que se han montado –«un estupendo programa de tv», dijo míster tupé en la entrevista con el presidente ucraniano– es probable que acaben a tortas. Veremos.

Lo cual que Europa, según los enterados profesionales, tiene que atarse los machos porque se queda sin primo de Zumosol. El amigo americano con sus ojivas y demás ferretería ya no nos ajunta. Una Unión Europea, aunque sea tan zarrapastrosa como hasta ahora, no la quieren; les viene mejor cada nación separada para tenerlas todas bajo la bota y apretar más o menos según se avengan a los tratos. En realidad algo parecido a lo de ahora, pero a lo bestia y sin disimulos. El compromiso con la democracia liberal y una persona un voto les da tanta risa que ya ni disimulan: cómo va a valer lo mismo su voto que el de cualquier pringao. Ni hablar. Un país es una empresa, los empresarios son ellos y ya no quieren representantes. Y el mensaje, más a lo cutre si cabe, lo replican el famobil de la motosierra o nuestro patriota profesional, el pollo entallao.

Pero como todo, esto también pasará. De hecho, debajo del quilo y medio de pintura naranja y fijapelo hay un anciano de casi ochenta tacos, o sea que aunque se le ocurriera replicarse, al sueño imperial no le da tiempo. Eso sí, el estropicio costará arreglarlo, si es que lo que quede tiene arreglo.

Por aquí, mientras, ingentes flujos de millones para comprar armas, que se restarán de ya sabemos dónde y enriquecerán aún más a ya sabemos quién. Y a preparar tropas. Ahora que lo de llevar tropas se dice pronto; a ver qué gobierno tiene tripas para asumir las posibles bajas delante del respetable. Y si no lean el reportaje de Marc Marginedas en El Periódico del pasado lunes sobre las levas en el ejército ruso, tan espeluznante como esclarecedor.

Suscríbete para seguir leyendo