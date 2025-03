Un trío el sábado

Hoy sábado 15 de marzo tengo un planazo. Ver un trío: un trío de grandes autores; los escritores Pepe Serrano y Daniel Nesquens y el ilustrador David Guirao presentan en la librería zaragozana Antígona, a las 12.30 horas, su último libro, Cuentos imposibles (Anaya). Hace unos días se me antojaba una misión imposible: el poder asistir a la presentación, ya que tenía un cuentacuentos a la misma hora en un municipio de la provincia, pero me lo cambiaron al domingo por la tarde y, de pronto, milagrosamente, tenía la mañana libre para poder acudir a tan magno evento. A veces el destino juega a los dados a nuestro favor. Porque una presentación con estos tres talentosos autores merece, posiblemente, su visión. El libro ya me lo había leído hace unos días, por cierto, una maravilla, como no podía ser de otra manera. Dieciséis relatos para leer en voz alta y para leer por teléfono. Se abre con el divertido El pelícano que trabajaba de caja fuerte y se cierra con La señal de tráfico que se enamoró de un pararrayos, un brillante y romántico colofón. Entre medio, El niño que planchó una nube, El faro que proyectaba películas en blanco y negro, El cuadro que se movía cuando nadie lo miraba y otras joyas escritas a cuatro manos e ilustradas primorosamente por David Guirao con la maestría y elegancia a la que nos tiene acostumbrados. Una delicia de libro. No se lo pierdan. Y si lo pierden, siempre lo pueden volver a comprar. O incluso pueden acudir a la presentación por la mañana en Antígona, y saludar a los libreros Julia y Pepito, y disfrutar de estos tres autores que son grandes comunicadores: consiguen elevar cualquier libro a alturas increíbles con su labia y su gracia sin igual. Y por la tarde, si a resultas del titular se han quedado tal vez con ganas de ver otro trío más picarón, que hoy es sábado sabadete, pueden ir al cine a ver Mikey 17, la esperadísima comedia de ciencia ficción de Bong Joon-ho, que tras la aclamada Parásitos regresa a la cartelera con una sátira ligera en la que aparece un trío entre Mikey 17 (Robert Pattinson), su novia Nasha (Naomi Ackie) y Mikey 18 (Robert Pattinson). La escena es muy divertida, al igual que toda la película, que nos dibuja una sociedad y un futuro que, desgraciadamente, visto cómo anda el mundo últimamente, no resulta nada imposible.

