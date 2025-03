Esta semana hemos conocido el asesinato de Belén, una educadora en un piso de menores tutelados. En este caso eran menores que estaban cumpliendo medidas judiciales, es decir, que ya antes del asesinato eran unos piezas de cuidado. Uno de ellos, según diversos medios de prensa, llegó a acumular 37 delitos en un fin de semana. Además, resulta que la educadora ya había presentado quejas por amenazas. El problema es que poco se puede hacer porque, como son menores y no saben lo que está bien y lo que está mal, no se les puede internar, ni aislar, no digamos ya reducirlos y/o atarlos cuando se encuentran en pleno ataque de ira. Así que al educador de turno le toca padecer, y si tiene buena suerte acabará con ansiedad, y con mala, en el hoyo. En relación a este suceso me gustaría recordar a los menores de Ateca que supuestamente sufrieron abusos en el centro de menores de ese pueblo. No tengo ni idea de si hubo o no maltrato, lo decidirá un juez. Lo que sí sé es que los menores de Ateca fueron trasladados al centro de menores de Juslibol, y desde que están allí se han producido decenas de agresiones a educadores, vigilantes y hasta policías. La han liado tan parda que han llegado a tener que intervenir los antidisturbios. Tratar con estos menores no es fácil, les puedo contar también que conozco a varias personas que trabajan en pisos de menores y todos están intentando cambiar de trabajo. Otro dato para la reflexión es que en el piso del asesinato había cuatro menores y para poderlos cubrir 24 horas al día, 7 días a la semana hacen falta 5 educadores. Estimando sueldos, seguridad social, gastos del piso, comida, y demás, el coste anual por chaval alcanzará fácilmente los 40.000€ al año. Y yo me pregunto ¿es razonable? Yo creo que si sirve para que haya chavales que tengan alguna oportunidad, vale la pena. No solo por justicia, sino porque es rentable. Piensen la diferencia entre que uno de esos chavales sea un ciudadano normal o sea un delincuente que nos cueste gastos de justicia, de prisión, daños a los afectados por sus delitos etc. Pero para que esto sirva, no pueden estar juntos los que quieren salir adelante con los piezas, porque no solo son un riesgo y una amenaza para los educadores sino que merman oportunidades de los chavales que sí las quieren aprovechar. Lo peor de todo es que a Belén la enterrarán, pero todo seguirá igual, porque los menores no saben diferenciar el bien del mal.

