Lo necesario

Este martes sabremos cuál es el nombre del nuevo rector/rectora de la Universidad de Zaragoza y la elección está entre Rosa Bolea, catedrática en el área de Sanidad Animal y José Ángel Castellanos, catedrático en Ingeniería de Sistemas y Automática. Al segundo no lo conozco y a Rosa tuve el placer de coincidir con ella en la pasada manifestación del 8M, en un día ventoso y lluvioso, en el que una al lado de la otra recorrimos el paseo Independencia hasta que la lluvia, implacable, nos obligó a disolvernos, no sin antes haber recordado que sigue no siendo fácil ser mujer en sociedades que tienen patrones machistas muy interiorizados y donde la mujer es ese ser vulnerable al que acariciar o pegar, esa compañera de trabajo que no debiera ser jefa o esa madre heroína de los tiempos y el reloj.

Hablé con Rosa y sus palabras destilaban un amor cierto e inmenso hacia la universidad de la que hoy puede ser rectora, la primera rectora en sus 550 años de historia, lo que sin duda sería toda una noticia y sobre todo sería una buena noticia no porque Rosa sea mujer, sí porque una mujer ocupe un cargo que es muy relevante para la sociedad, ya que la Universidad de Zaragoza no solo educa y construye personas, sino que es un entramado de todas las cosas importantes que perfilan el Aragón que soñamos y en el que creemos y que a través de la universidad tiene que estar presente no solo en nuestra sociedad, también tiene que ser capaz de cruzar fronteras para acercarnos y posicionarnos en el mundo.

Porque la universidad no puede vivir encerrada en sí misma, no debiera, y es preciso reconocerla para saber que es mucho más que un alumnado preparándose para afrontar el futuro y un conjunto de profesores que dictan el camino por el cual deben transitar esos muchachos. La universidad es la vida de Aragón, una vida que sabe escuchar y dialogar y que tiene sus puertas abiertas para que todos podamos saber que, siendo o no habiendo sido universitarios, la universidad está para representarnos, invitarnos, deleitarnos y sorprendernos. Acaba un mandato y comienza otro y en el adiós quiero recordar a una vicerrectora que creo ha sabido marcar el camino por el que la universidad debe seguir transitando: Yolanda Polo, que ha hecho del Paraninfo el salón de la ciudad, generando inigualables empatías y rozando con los sueños de otros momentos ciertamente inolvidables y de una muy necesaria generosidad.

Este martes tendremos nuevo rector o rectora. Mi enhorabuena y la certeza de que siempre y en el trabajo y con la lucha todos los deseos se pueden entrelazar.

Suscríbete para seguir leyendo