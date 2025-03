De celebraciones, Camino de Santiago y peregrinos en Jaca

La palabra «cifra» proviene etimológicamente del árabe sifr, que significa «vacío» o «cero». Esto es, al parecer, lo que han debido pensar que representan las cifras la Federación Española de Amigos del Camino de Santiago y el Ayuntamiento de Jaca, a la vista de las últimas noticias relacionadas con el Camino de Santiago por Aragón y, en concreto, con este municipio.

Por un lado, treinta y siete años y medio –por extraña que resulte la cifra– es el periodo elegido para rendir homenaje al I Congreso Jacobeo, celebrado en Jaca en septiembre de 1987.

En dicho homenaje se mencionó a personas aún activas en el ámbito jacobeo, pero se silenció el hecho de que no fueron invitadas. Asimismo, se omitió que tampoco lo fueron organizaciones que participaron en aquel congreso y que, hoy en día, mantienen una envidiable vitalidad en la defensa del Camino y de los peregrinos.

Como ejemplo de personas: Ángel Luis Barreda, presidente fundador de la propia Federación Española y, nada menos, coordinador del Congreso de Jaca.

Como ejemplo de organizaciones, solo mencionaré las del Camino Francés: Navarra (Pamplona), Estella, La Rioja, Burgos, Palencia y El Bierzo. En aquel entonces, tan solo existían constituidas dos más fuera de este camino.

Para quienes no conozcan la historia jacobea contemporánea, conviene aclarar que estas asociaciones –hoy vivas y no invitadas– fueron fundamentales para la celebración y el éxito de tan importante e histórico congreso. Sin embargo, la federación española, que ahora aparece en una placa en el Palacio de Congresos, no tuvo ningún protagonismo porque, sencillamente, no existía en 1987.

De hecho, la federación no se creó hasta casi cinco años después del Congreso de Jaca, y lo hizo precisamente gracias a un no invitado: Ángel Luis Barreda.

Es triste que quienes no existían entonces ahora se apropien del protagonismo, perpetuándose en una placa con un logro que no les corresponde, de la mano de un ayuntamiento que, suponemos, ha actuado por simple desconocimiento de su propia historia.

Ninguna objeción a que se celebren reconocimientos, pero si estos se hacen sin sentido en las fechas y con menos respeto aún por la historia y sus auténticos protagonistas, tal vez deberíamos mirar la situación con otros ojos.

60.000 frente a 2.000

Si estas cifras fueran el resultado de un partido entre dos equipos, el escándalo estaría servido. Pero, como no lo son, simplemente reflejan una estadística bochornosa. Los números –redondeando ligeramente– se refieren a los peregrinos que han pasado en 2024 por Roncesvalles (60.000) y por Jaca (2.000), casi cuarenta años después del congreso ahora homenajeado.

Podría decirse que la Federación Española de Amigos del Camino de Santiago y el Ayuntamiento de Jaca están conmemorando, simultáneamente, los 37,5 años de un congreso trascendental para el Camino... y su fracaso en Aragón.

El acto, además, ha coincidido con tres hechos relevantes:

La presentación a los medios y apertura de un Centro de Interpretación del Camino de Santiago, uno más en el Camino. Curiosamente, pertenece a la misma convocatoria europea que el centro Ultreia de Pamplona, que, tras su inauguración con gran pompa hace relativamente poco, hoy se encuentra cerrado.

El lanzamiento de una campaña llamada Volver al Camino, destinada a «fortalecer la conexión de la población local con el Camino de Santiago».

Y, como colofón, la decisión del ayuntamiento de suprimir los servicios directos al peregrino, cerrando el albergue municipal sin ofrecer ninguna alternativa.

Desconozco de quién recibe asesoramiento el Ayuntamiento de Jaca en estos asuntos, pero sí sé que no es de la asociación local Jaca Jacobea. Esta, con el respaldo de Camino Francés Federación, se ofreció al ayuntamiento para buscar soluciones y gestionar el albergue municipal.

Una asociación que, incansable ante la adversidad, ha defendido y sigue defendiendo acciones más eficaces para revitalizar el Camino por Aragón, manteniendo prácticamente en solitario la llama encendida en el Congreso de Jaca.

