‘Cooltura’ vs cultura

Recuerdo que en mi adolescencia y primera juventud, cuando todavía me deslumbraban los carteles de las discotecas y antes de que el resurgir del movimiento feminista nos hiciera mirar las cosas con otros ojos, era habitual que las discotecas anunciaran en sus carteles que «las chicas entran gratis». En ese momento no se criticaba, pero tiempo después nos dimos cuenta de que, si todos los demás pagan y tú no, es que el producto que se vende eres tú.

En cierto modo y salvando las distancias, es lo que nos está pasando a los zaragozanos con la dirección que ha tomado la política cultural del gobierno de Natalia Chueca. Y es que solo hay que ver cómo ha evolucionado –o involucionado, más bien– la vida cultural de Zaragoza en los últimos tiempos. Zaragoza se venía caracterizando desde hacía tiempo por contar no sólo con las actividades culturales clásicas, por llamarlas de algún modo, sino también por haber generado entornos de creación e innovación que se habían llegado a convertir en referentes culturales a nivel europeo, como Etopia o La Harinera. Tejido cultural que no sólo era diverso e inclusivo, sino que alimentaba la propia vida cultural zaragozana desde la base de la pirámide, potenciando a artistas locales y generando inquietudes; del mismo modo que creaba también redes a su alrededor y mejoraba los barrios en los que se asentaba. Los que vivimos en el barrio de El Gancho sabemos de la mejora que supuso la apertura del Espacio Las Armas, rehabilitando el barrio y ayudando a asentar negocios locales en la zona de San Pablo. Vaya, que si una quería ir al cine o al teatro, podía hacerlo; y si quería adentrarse en una cultura distinta, desde la vanguardista hasta la música folk (¡ay, esos escenarios de música de la plaza de San Bruno o de San Cayetano, desaparecidos ambos de las Fiestas del Pilar!) también contaba con espacios para ello.

Sin embargo, éstos se han ido dejando morir por inacción o se han guillotinado, directamente. Y me atrevo a señalar como la causa de semejante escabechina cultural el que la alcaldesa podía sacar poco o ningún rédito de ellos, ya que todos gozaban de vida propia, se autogestionaban o animaban, de algún modo, al pensamiento crítico.

A cambio, nos ha llenado la ciudad de luces esperpénticas y arreglos florales gigantes, que cuestan una fortuna a las arcas municipales y que duran 48 horas; y ello cuando son gratis, pues en la memoria de todas las familias zaragozanas quedarán para siempre los 50 eurazos que nos cobraban en navidades por entrar con dos niños en el que fue el gran reclamo para la Navidad de este año pasado, el circuito de Luzir en el Parque Grande.

Y no me malinterpreten, que a mí me gusta disfrutar y pasearme por la ciudad a curiosear estos eventos tanto como a cualquiera, pero la cultura debería ser algo que aporte a quien la disfruta, que interpele, que enseñe; o al menos que deje algún tipo de poso o mejora en la ciudad. Pero ya sea con el festival de las flores, el de la música electrónica proyectada en El Pilar o con el de las luces de turno, yo me quedo con la sensación de que quien más beneficio saca de estos eventos no somos la gente al pasearlos, sino las redes sociales y los bares, que se llenan de bote en bote. De hecho, de todos estos «grandes eventos» lo único que queda es una foto en redes sociales, un story en Instagram con el hashtag #Zaragoza, y la facturación de los bares con las cañas que nos tomamos al acabar el paseíllo.

Porque estos eventos culturales que tanto gustan al actual ayuntamiento no se entienden por sí mismos, sino por el consumo que los acompaña. Igualito que cuando a las chicas nos dejaban entrar gratis en las discotecas.

En los próximos días le toca el turno a la segunda edición del Festival Hola Primavera y van a convertir la plaza del Pilar en una zona verde de césped artificial, donde anuncian que los niños jugarán como si de una pradera se tratase. Como madre de dos niños pequeños que soy, doy la bienvenida a las actividades gratuitas infantiles, e iré a disfrutarlas, no lo duden; pero como también tengo memoria lo haré con cierta sorna, acordándome de la paradoja que supone llenar durante 48 horas la plaza de hierba de plástico, cuando los 363 días restantes este ayuntamiento no hace más que desplazar a los niños de las plazas, llenándolas de terrazas y asfalto. Y es que optan por cooltura efímera, apta sólo para aparentar en redes sociales, desmontando poco a poco la cultura y la ciudad aptas para ser vividas.

