El presidente Mazón lo ha vuelto a hacer. Fue el primero en firmar el modelo de acuerdo autonómico con Vox, pasados apenas 15 días de las elecciones del 28 de mayo, con las consecuencias electorales que le trajo a su jefe de filas nacional e incluso a algún homólogo suyo como la presidenta de Extremadura. La precipitación nunca es buena consejera y denota debilidad en una de las dos partes de la negociación. Esos gobiernos PP-Vox se rompieron el verano pasado por orden de Santiago Abascal, que estaba iniciando su viaje desde el grupo europeo de Meloni a los Patriotas de Orbán, los más prorrusos del arco parlamentario, y la estrategia no era tener poder institucional en España, sino disparar contra él. En el nuevo discurso que equiparaba al PSOE y al PP como globalistas, vendidos a las élites europeas, no cuadraba bien formar parte de algunos gobiernos y exhibirse como los antisistema.

Cuando la deriva de Vox hacia el trumpismo le hace bajar en mucho tiempo en las encuestas, Carlos Mazón los vuelve a rescatar, esta vez solo para condicionar presupuestos y políticas pero no para que se les vea la cara. El desgaste se lo quieren dejar todo al actual presidente valenciano mientras ellos colocan sus discursos de odio y deciden inversiones en la reconstrucción. Se han apresurado a señalar a Aragón y a Murcia como los próximos territorios donde pactar, y el presidente Azcón lo ha resumido en una frase, Aragón no es Valencia. Parece una respuesta clara para un gobierno que supo gestionar los tiempos y no dañar la estrategia electoral de su partido a nivel nacional.

Moreno Bonilla y Alfonso Rueda se han distanciado de ese acuerdo, ellos lo tienen más fácil desde la tranquilidad de las mayorías absolutas, pero el discurso de la estabilidad a cambio del negacionismo climático o del rechazo a los migrantes no inclina la balanza a volver a pactar con a la derecha del margen.

Mazón necesitaba un salvavidas más personal que político y se ha agarrado a los que saben ver la debilidad sin necesidad de prismáticos. Aragón vive otra situación institucional, económica y de liderazgo distinta, y bienvenida sea una prórroga presupuestaria si no hay posibilidad de acuerdo del resto, que volver a pasar por lo que ya vivimos.

Se llega a una edad en la vida que pudiendo elegir ya no apetece compartir piso, en la que se valora más la autonomía personal y la independencia, la de hacer frente solo o con tu familia al pago de la hipoteca. Hay veces que algunas hipotecas compartidas son tan gravosas que es mejor alquilar que comprar, hasta que se tenga lo suficiente como para hacerlo como un proyecto propio.

