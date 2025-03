¿Existe escasez de talento?

Es la eterna pregunta, el bucle infinito del debate laboral que regresa con fuerza cada cierto tiempo. Opiniones para todos los gustos, enfrentadas como en un eterno partido de tenis, donde cada uno lanza su mejor saque argumental. Pero en medio de la confusión y el ruido, intentemos poner un poco de orden, porque el tema lo merece.

Empecemos por una verdad incómoda: el desarrollo profesional, el aprendizaje continuo y la adaptación al mercado laboral son responsabilidades individuales. No es un favor que nos hacemos, es una necesidad de supervivencia. Porque el mercado cambia a velocidad de vértigo y, como bien sabemos, la inercia es un mal compañero de viaje. Si no nos reciclamos, si no nos mantenemos actualizados, corremos el riesgo de convertirnos en piezas de museo laboral. Y nadie quiere ser una antigüedad profesional, por muy bonito que suene el término vintage.

Ahora bien, ¿cómo saber qué camino tomar? La clave está en observar con atención: qué habilidades y conocimientos están quedando obsoletos, cuáles emergen con fuerza y qué tendencias marcarán el futuro. Porque sí, es cierto que el mercado es impredecible, pero algunas señales son claras. ¿Ejemplo? La automatización y la inteligencia artificial han venido para quedarse. No es ciencia ficción, es la nueva realidad, y quien no lo entienda se quedará esperando un trabajo que ya no existe.

Pero aquí entra otro problema: muchas personas, confiadas en la estabilidad de su empleo actual, se acomodan. El «a mí no me va a pasar» ha sido el epitafio de muchas trayectorias profesionales. Hasta que un día el mercado da un vuelco y llegan los sustos, las prisas y los reproches. Porque reciclarse en mitad de la tormenta es posible, sí, pero es mucho más complicado y desgastante. La clave, como en casi todo en la vida, es la anticipación.

Por otro lado, las empresas también tienen su parte de responsabilidad. Es absurdo exigir que todos los profesionales lleguen sabiendo absolutamente todo sobre cada nueva herramienta o metodología que se implemente. El conocimiento no se descarga como una aplicación en el móvil. Es fundamental que las organizaciones den un margen para la formación, la adaptación y el aprendizaje interno. Y, sobre todo, que valoren la actitud, la disposición y el potencial de las personas. Porque talento hay, pero si la oferta no es atractiva, los profesionales simplemente mirarán hacia otro lado.

Ejemplo clásico: la hostelería. Un sector que pide disponibilidad total, idiomas, experiencia, habilidades sociales y, a cambio, en muchas ocasiones ofrece condiciones que no están en sintonía con esas exigencias. La ecuación es simple: si el salario y las condiciones no son competitivos, la falta de personal no es un misterio insondable, sino una consecuencia lógica. Se requiere una reformulación del concepto de compensación laboral para que el esfuerzo sea equitativo con la recompensa.

También hay un fenómeno curioso: profesiones que siguen teniendo demanda, pero que parecen haber caído en el olvido. Oficios como la fontanería, la electricidad o la soldadura ofrecen oportunidades reales, pero cada vez hay menos personas dispuestas a formarse en ellos. ¿Por qué? Porque la balanza entre vida personal y profesional se ha vuelto más importante para las nuevas generaciones. Y esto no es un capricho, es una transformación social. Nadie quiere vivir para trabajar, y eso es algo que muchas industrias todavía no han terminado de comprender. Se sigue vendiendo la idea de «trabaja duro y triunfarás», pero la realidad es que muchos prefieren «trabaja con inteligencia y vive».

Otro punto fundamental es el autoconocimiento. No basta con seguir la moda del mercado laboral; también debemos preguntarnos en qué somos buenos y qué nos gusta hacer. Porque de nada sirve ser el mejor pescador de siluros en el Ebro si la demanda de pescadores de siluros es mínima. La pasión es importante, pero el mercado también tiene su propia lógica y reglas del juego.

Y hablando de reglas, no podemos olvidar el papel de la tecnología. Hace tiempo que el mercado laboral está mandando señales claras: muchas profesiones están en proceso de transformación o directamente en riesgo de desaparecer. Las tareas repetitivas y automatizables son carne de cañón para la inteligencia artificial y la robótica. Resistirse es inútil; la clave es adaptarse y encontrar el valor añadido que solo los humanos podemos aportar.

Aquí es donde las políticas gubernamentales y las instituciones educativas juegan un papel crucial. No basta con que los individuos y las empresas intenten adaptarse si la formación profesional no evoluciona al mismo ritmo que el mercado. La educación debe adelantarse al cambio y no reaccionar cuando ya es tarde.

Al final, todo se reduce a un equilibrio entre todas las partes involucradas. No hay buenos ni malos, hay un ecosistema laboral que necesita ajustes constantes para funcionar de manera eficiente. Y, como en toda gran historia, el final aún no está escrito. El verdadero debate no es solo qué camino tomar, sino quién se atreve a dar el primer paso antes de que el mercado se lo exija. Porque, al fin y al cabo, la pregunta no es si el cambio va a llegar, sino si estaremos preparados cuando lo haga.

La evolución del trabajo ya no es una opción, sino una necesidad inminente. ¿Estamos listos para el reto o seguiremos lamentándonos cuando ya sea demasiado tarde? Esa es la verdadera cuestión.

