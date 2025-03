Crece en EEUU la animadversión hacia la vieja Europa

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, es observable un fenómeno preocupante de desprecio y animadversión de muchos norteamericanos hacia la vieja Europa. Comentaristas progresistas que criticaban al Gobierno de Joe Biden por su negativa a hablar con el presidente ruso y se felicitaron del triunfo del republicano no escatiman ahora sus comentarios negativos sobre la UE.

Muchos se quejan de que los europeos disfruten de un Estado social del que no disfrutan los norteamericanos y lo atribuyen al escudo militar que les ha ofrecido hasta ahora Washington y les ha ahorrado gastos en defensa. Dicen que un estadounidense tiene que trabajar un número excesivo de horas al día y sólo puede mantener a la familia si los dos trabajan o se quejan de que los ciudadanos tengan sólo dos semanas de vacaciones frente a las cuatro que son habituales en Europa. Es el precio de mantener cerca de 900 bases militares repartidas por todo el mundo con alrededor de 160.000 uniformados fuera del país.

No somos en cualquier caso los europeos quienes deberíamos adecuarnos a aquel sistema socioeconómico, recortando servicios públicos, como auguran la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN, sino a la inversa: los norteamericanos deberían aprender de nuestro Estado social, ahora también aquí en peligro.

Según el conocido politólogo y sociólogo francés Emmanuel Todd, los estadounidenses nos desprecian al mismo tiempo a los europeos por nuestra «servidumbre». Con su victoria en las urnas, el errático Trump nos ha sacado de nuestra «zona de confort» y nos ha hecho encarar la realidad. Y la realidad es nuestra excesiva dependencia de aquel país, a la que ahora nuestros dirigentes tratan de poner remedio con un aumento espectacular del gasto militar.

Para ello agitan el espantajo ruso precisamente en el momento en que Trump se ha propuesto poner fin a una política fracasada de enfrentamiento y de sanciones económicas contra la Rusia de Putin, auspiciada por los gobiernos demócratas y los neocons de ambos partidos.

En lugar de darle una oportunidad al viejo y noble arte de la diplomacia, los gobiernos europeos, que no sus ciudadanos, parecen empeñados, cueste lo que cueste, en la vía militar. Ajenos totalmente a la realidad, no se dan cuenta de que Rusia no está aislada, como dicen y les gustaría, sino que, por mucho que con razón critiquen por ilegal la invasión de Ucrania, los países que conforman la «mayoría global» no se identifican con Occidente.

Muchos de esos países incluso ven la derrota de Estados Unidos y de la OTAN en Ucrania como una «liberación» tras siglos de explotación económica por parte de Occidente. Para Emmanuel Todd, frente a quienes hablan de la soberbia y la hiperpotencia militar de los EEUU de Trump, el republicano pasará a la historia como el hombre que presidió el inevitable declive de la superpotencia.

Suscríbete para seguir leyendo