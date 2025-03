Energía nuclear: transición o cierre

A medida de que España se acerca a las fechas previstas para el cierre progresivo (entre 2027 y 2035) de las siete centrales nucleares que aún generan el 20% de la producción eléctrica del país, aumenta el debate sobre la oportunidad de prorrogar o mantener este calendario de desmantelamiento. El Gobierno central considera innecesario modificar las previsiones ante el intenso despliegue de las energías renovables en España, muy por encima de la producción de otros países europeos aferrados al recurso nuclear (Francia) o que pagan el precio de haber prescindido pronto de él para haber caído en la dependencia del gas ruso (Alemania).

Por su parte, las compañías energéticas y las organizaciones empresariales y profesionales alertan de la posibilidad de problemas de suministro o de encarecimiento de la factura eléctrica si el proceso de electrificación del consumo particular e industrial avanza a un ritmo mayor que el despliegue de las renovables. Y sobre todo, si llega tarde la disponibilidad de sistemas de almacenamiento para cubrir las discontinuidades de la generación eólica, solar e hidráulica.

Hace tiempo que la energía nuclear (al menos con las tecnologías actuales, con alternativas como la fisión sin un horizonte previsible para que se hagan realidad) no es contemplada como una solución de futuro. Algunas de las razones que alimentaron el movimiento antinuclear (como la seguridad) no parecen hoy tan inquietantes, aunque el recuerdo de Fukushima (Japón) es aún cercano, pero otras siguen plenamente vigentes o han adquirido nueva relevancia: no se trata de una fuente de energía renovable (el uranio es un recurso finito y además con problemas de dependencia de proveedores geopolíticamente inseguros, tanto como el gas), ni barata, ni limpia por el problema de difícil gestión de sus residuos. Pero que no sea una solución para el horizonte final de un futuro verde no significa que no sea una forma de suministro que no genera emisiones, necesaria para hacer posible esa transición. Y plantear hasta qué momento lo será no es una cuestión de principios, sino de cálculo realista.

El futuro energético ha de ser sostenible, descarbonizado y renovable. Por la necesidad de detener la emisión de gases de efectivo invernadero y por la necesidad de gestionar los recursos finitos del planeta. El conjunto del consumo de energía mundial sigue siendo de origen fósil en un 80% y el enorme reto de atajar esta dependencia de la combustión de petróleo, gas y carbón sí tiene un calendario. Más allá de 2050 puede ser demasiado tarde. En cada país, en función de hasta qué punto su proceso de descarbonización avanza correctamente, pueden darse o no cuellos de botella en los que sean necesarios medios de soporte para dar estabilidad al suministro eléctrico. Aunque en este momento España esté haciendo los deberes de forma notable (más en la generación que en la electrificación del consumo), parece demasiado pronto para confiarse en que no serán necesarios otros recursos para hacer posible una transición sostenible (también económicamente). En caso de que sea así, el dilema puede ser no el de nucleares no/nucleares sí, sino otro. Prorrogar el uso de las centrales térmicas de gas o alargar la vida útil de las centrales nucleares. Y solo el segundo evitaría seguir contribuyendo al calentamiento global. Mientras sea necesario, ni antes ni después.

