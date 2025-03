¿Qué edad tienes? Dialéctica y escepticismo

¿Tiene alguna importancia saber qué edad tenemos? La hay cuando vemos la intención de encasillar la edad en roles de actuación social, una especie de política de conveniencias desfavorables hacia las personas. Cuando esto ocurre se está ejerciendo lo que se conoce como edadismo. Siendo que es un término que data de finales de los años 60, es frecuente escuchar comentarios y conocer experiencias en ámbitos cotidianos que se posicionan en estados de dudas, de miedos y de impotencia cuando a un paciente se le estropea el marcapasos, es necesario cambiarlo en una operación hospitalaria y entonces el cirujano recomienda no hacerlo porque tiene 84 años. Apartar a los mayores, a esos jubilados que quieren seguir trabajando pero no se les permite por las cláusulas estipuladas, significa perder el saber de sustanciales conocimientos y de una sólida experiencia difícil de sustituir.

Los estereotipos y prejuicios relacionados con la edad dan lugar a clasificar y a encasillar a la población, esto produce un modelo de vida muy poco favorable cuando se pretende potenciar el progreso en una nación. Los más jóvenes también pasan por situaciones de cribas cuando han de asumir determinadas responsabilidades laborales o sociales, éstas suelen ir acompañadas de terminologías burdas cuando alguien dice que eres demasiado joven para ser científico.

Si no somos conscientes de la propia ignorancia, de la incapacidad para valorar y entender que la formación y el saber no tienen edad, cuando es solo cuestión de profesarlos, mal andamos, estaremos inmersos en un país que se encuentra en la inopia.

Son demasiadas taxonomías las que se dan en nuestra sociedad, prejuicios trasnochados carentes de fundamento. Cotidianamente hay veces que los saludos afectivos se convierten en preguntas categorizadas: ¿Dices que estás trabajando en la universidad?, pero si eres un 'yogurín'. ¿Qué, ya te has jubilado?, ¡no aparentas la edad que tienes! Escuché a dos señoras en el autobús hablando con queja por no haberles permitido entrar en una discoteca por su avanzada edad. Los modos inflexibles, negativos limitan la vida, la hacen triste, sin libertad, sin acceso a oportunidades, la sentencian hacia un aislamiento estricto, maneras que nos recuerdan a épocas autocráticas.

Es inevitable fijarnos en la edad de una persona cuando nos la presentan por primera vez, cuando nos asomamos a la ventanilla para solicitar un documento en la administración, cuando vamos a comprar en una tienda de ropa de marca o vamos a un médico especialista. Nuestra observación y figuración que parece positiva se puede convertir en tópico cuando se cede el asiento a un «supuesto» anciano y con expresión seria contesta: no gracias, no lo necesito. Las edades fluctúan con base en nuestra salud mental, social y clínica.

Cuando surgen los estereotipos, los prejuicios y la discriminación en función de la edad, entra a formar parte nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, todo ello puede crear una sinestesia generalmente negativa hacia nosotros y hacia otras personas aunque se haya avanzado en colectividades más diversas.

Como los prejuicios que se establecen en la sociedad se siguen manifestando, no es de extrañar que el término empoderamiento se haya hecho plural y se siga incluyendo cuando una persona o colectivo no está favorecido con base en sus derechos que no logra conseguir. Tenemos una herramienta que es obrar con respeto, una materia cultural que si se actuara con esta premisa nos daría una actitud positiva frente a los obstáculos o resoluciones que podemos encontrar en el camino.

No obstante tengo mis dudas cuando sabemos por geofísicos modernos que la edad de la Tierra tiene unos 4.500 millones de años y la respetamos poco, aun sabiendo que nuestras vidas dependen de ella.

