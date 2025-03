Menas, polarización y jetas

Nuestro país es fronterizo con el continente más pobre de la tierra. De hecho, algunas partes de España están en África. Es de sentido común comprender que la llegada de pateras y cayucos se da en Canarias y no en Albacete o Logroño, por ejemplo. De ahí que Canarias haya acumulado un número enorme de menas. Por cierto, mena significa Menor Extranjero No Acompañado y es por tanto un acrónimo legal que describe la situación de tutela de un menor. Sorprende escuchar algunas voces diciendo, que llamarlos menas es quitarles la humanidad.

Supongo que cuando me llaman a mi PES (profesor de educación secundaria) también me están quitando la humanidad. Pero volviendo al tema, Canarias está desbordada porque sus servicios de atención a menores no dan abasto. Ha costado meses de negociaciones y la desesperación de su presidente conseguir un sistema de reparto de todos esos menores por el resto de España. Esto permite que se les pueda dar una atención digna y ayudar a los saturados servicios sociales canarios.

Y aquí es donde han comenzado a aparecer los jetas y los polarizadores. El reparto no se ha hecho a partes iguales, porque no todas las comunidades son iguales. Se ha tenido en cuenta cuántos menas había ya, cuántas plazas hay y evidentemente el tamaño de la comunidad. Y claro, cuando uno ve las cifras de menas por comunidades y los comentarios de algunos se da cuenta de que abundan las jetas de hormigón armado. El señor García Page, como viene siendo habitual critica con fuerza al Gobierno, pero la jeta de cemento le impide decir que en su comunidad atienden a 95 menas; Aragón, con menos población, atiende a 195. Canarias está desbordada con 5.810. Vamos, que el muy patriota Page, en realidad lo que piensa es: que se joda Canarias. La prensa de derechas ha hecho comparaciones respecto a los pocos que recibían catalanes y vascos, tratándolo como concesiones a los separatistas.

Pero omitían que Euskadi acoge ya a 900 y Cataluña a 2.200. Por comparar, Castilla y León tiene 180 y Andalucía 1.400. Los de Junts, buscando la polarización, han dicho que Cataluña solo asumirá 20 ó 30 menores por 700 de Madrid, omitiendo que tras Canarias son los que más tienen con diferencia. No les importan los servicios de Cataluña, solo armar gresca. Ayuso se queja (qué novedad), pero Madrid es la única comunidad que no ha hecho pública la cifra de menas que atiende. Y el PP de Canarias, que comparte gobierno en las islas, callado cobardemente. En fin, ¡vivan los patriotas!

